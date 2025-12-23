Jeffrey Epstein ist vor sechs Jahren in Haft verstorben. Bild: AP

Weitere Epstein-Files veröffentlicht – Justizministerium verteidigt Trump

Das US-amerikanische Justizdepartement hat laut der New York Times am Dienstagnachmittag weitere Teile der Epstein Files veröffentlicht.

Auch Donald Trump soll darin vorkommen. Das US-Justizministerium stellt sich dabei hinter den US-Präsidenten. Es handle sich um «unwahre oder sensationslüsterne Behauptungen» gegen den amtierenden US-Präsidenten, heisst es. Ansonsten wären die Informationen bereits gegen den Präsidenten verwendet worden, schreibt das Justizministerium.

In Teilen der Files sind Anruflisten, E-Mail-Verläufe und Flugprotokolle einzusehen. Teils persönliche Angaben oder Informationen in den E-Mail-Verläufen wurden jedoch geschwärzt. (nib)

Mehr folgt in Kürze ...