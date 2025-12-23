Weitere Epstein-Files veröffentlicht – Justizministerium verteidigt Trump
Das US-amerikanische Justizdepartement hat laut der New York Times am Dienstagnachmittag weitere Teile der Epstein Files veröffentlicht.
The Department of Justice has officially released nearly 30,000 more pages of documents related to Jeffrey Epstein.— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) December 23, 2025
Some of these documents contain untrue and sensationalist claims made against President Trump that were submitted to the FBI right before the 2020 election. To be…
Auch Donald Trump soll darin vorkommen. Das US-Justizministerium stellt sich dabei hinter den US-Präsidenten. Es handle sich um «unwahre oder sensationslüsterne Behauptungen» gegen den amtierenden US-Präsidenten, heisst es. Ansonsten wären die Informationen bereits gegen den Präsidenten verwendet worden, schreibt das Justizministerium.
In Teilen der Files sind Anruflisten, E-Mail-Verläufe und Flugprotokolle einzusehen. Teils persönliche Angaben oder Informationen in den E-Mail-Verläufen wurden jedoch geschwärzt. (nib)
Mehr folgt in Kürze ...