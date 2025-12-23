wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
USA

Jeffrey Epstein: Neue Dokumente veröffentlicht und wieder gelöscht

Neue Epstein-Dokumente veröffentlicht und wieder gelöscht – auch Trump kam darin vor

23.12.2025, 10:2023.12.2025, 11:16

Die US-Regierung hat Medienberichten zufolge weitere Dokumente zum Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht und diese kurz darauf wieder gelöscht. Die Dateien, die offenbar Teil der Ermittlungsakten seien, seien am Montagnachmittag (Ortszeit) mehrere Stunden lang auf der Webseite des Justizministeriums zum Download verfügbar gewesen, berichteten die «Washington Post» und «Politico». Demnach handelte es sich um tausende Regierungsdokumente und E-Mails sowie Videos der Gefängnisbehörde.

News: Jeffrey Epstein July 30, 2008 West Palm Beach, FL, USA In this July 30, 2008 file photo, Jeffrey Epstein is shown in custody in West Palm Beach, Fla. U.S. District Judge Kenneth Marra ruled Thur ...
Jeffrey Epstein im Jahr 2008.Bild: www.imago-images.de

Die Dateien, die den Zeitungen nach eigenen Angaben vorlagen, enthielten demnach unter anderem Informationen über Flüge von US-Präsident Donald Trump mit Epsteins Flugzeug. Während einem dieser Flüge sollen demnach nur Trump, Epstein und eine 20-jährige Frau an Bord gewesen sein. Ausserdem sei ein Austausch zwischen Gefängnisbeamten über Epsteins psychischen Zustand wenige Wochen vor dessen Tod veröffentlicht worden. Die US-Regierung äusserte sich auf Anfrage der Zeitungen nicht zu der Veröffentlichung.

Bereits zuvor Dateien gelöscht

Das Justizministerium hatte am vergangenen Freitag nach massivem Druck der Öffentlichkeit und des US-Parlaments Tausende Dateien auf seiner Webseite hochgeladen. Die Freigabe erfolgte am letzten Tag einer Frist, die dem Ministerium auferlegt worden war. Kurz nach der Veröffentlichung wurden mehrere Dateien vorübergehend wieder gelöscht. Grund sei der Schutz von Opfern, hiess es aus dem Ministerium. Aus dem Kongress hagelte es für die unvollständige Veröffentlichung des Materials und die Schwärzung vieler Dokumente Kritik.

Epstein Files: Auszug aus einer Befragung.
In den meisten Dokumenten wurden Namen, Daten oder ganze Abschnitte geschwärzt.

Darum sind die Epstein-Akten so brisant

Der Fall Epstein beschäftigt die Öffentlichkeit seit langem. Über Jahre hatte der Multimillionär aus New York einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Epstein soll minderjährige Mädchen mehrere Jahre auch selbst missbraucht haben. 2019 starb er mit 66 Jahren im Gefängnis.

Der Finanzier hatte beste Kontakte in die High Society, was zahlreiche Spekulationen über die Tragweite des Skandals mit sich brachte. Per Gesetz wurde schliesslich vor einem Monat die Veröffentlichung der Akten verfügt, gegen die sich Trump lange gewehrt hatte. Der US-Präsident kannte Epstein gut, wie frühere Fotos zeigen. Allerdings gibt es derzeit keine Hinweise auf eine Verwicklung des Republikaners in den Skandal. (sda/dpa)

Mehr zu Jeffrey Epstein:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neue Fotos in Epstein-Affäre veröffentlicht
1 / 12
Neue Fotos in Epstein-Affäre veröffentlicht

Einen Tag vor Ablauf der Frist für das US-Justizministerium, alle Akten freizugeben, haben die US-Demokraten weitere Fotos aus dem Nachlass von Jeffrey Epstein veröffentlicht.
quelle: house oversight democrats
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump erklärt seinen Bruch mit Epstein
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Kolumbien vernichtet Koka-Plantagen wieder mit Pestiziden
Angesichts einer massiv steigenden Kokain-Produktion in Kolumbien nimmt die Regierung des südamerikanischen Landes nach zehn Jahren die Vernichtung von Koka-Plantagen mit dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat wieder auf.
In Gebieten, in denen kriminelle Organisationen aktiv seien und Bauern zum Anbau von Koka gezwungen würden, solle das Herbizid künftig mit Drohnen versprüht werden, teilte Justizminister Andrés Idárraga mit.
Zur Story