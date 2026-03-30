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US-Kampfjets fangen Flugzeug über Trumps Anwesen ab

US-Kampfjets fangen Flugzeug über Trumps Anwesen ab

Ein ziviles Flugzeug ist in die Flugverbotszone rund um US-Präsident Donald Trumps Anwesen im Bundesstaat Florida eingedrungen und von Kampfjets abgefangen worden.
30.03.2026, 04:2130.03.2026, 04:21

Kampfflugzeuge vom Typ F-16 seien aufgestiegen, hätten Leuchtraketen abgefeuert und die Maschine letztlich sicher aus dem gesperrten Luftraum eskortiert, teilte das für die Luftabwehr zuständige Militärkommando (Norad) mit.

FILE - An aerial view of former President Donald Trump&#039;s Mar-a-Lago club in Palm Beach, Fla., on Aug. 31, 2022. (AP Photo/Steve Helber, File) Election 2026 Florida
Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida.Bild: keystone

Bei dem Einsatz der Leuchtraketen – bisweilen auch Täuschkörper genannt – sei es darum gegangen, die Aufmerksamkeit des zivilen Piloten zu bekommen oder mit ihm zu kommunizieren, erklärte Norad. Die Raketen verbrennen demnach komplett und stellen keine Gefahr für Menschen am Boden dar.

Das US-Militär macht keine Angaben dazu, wie viele Kampfjets an dem Einsatz beteiligt waren. Auch blieb unklar, um welche Art ziviles Flugzeug es sich bei dem Eindringling handelte.

Trumps Anwesen Mar-a-Lago liegt in Palm Beach im Südosten Floridas. Wann immer sich der Präsident dort aufhält, wird zu seinem Schutz normalerweise eine zeitlich befristete Sperrzone für den Flugverkehr verhängt. Trump verbringt viele Wochenenden in seinem Club Mar-a-Lago, vor allem in den Wintermonaten. Auch an diesem Wochenende hielt er sich in Florida auf. (sda/dpa)

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