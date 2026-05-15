Die Internationalen Filmfestspiele von Cannes sind am 12. Mai gestartet – mit einer markanten Veränderung. Bild: www.imago-images.de

Warum sich Hollywood vor dem Filmfestival in Cannes fürchtet

Kein Tom Cruise im Hubschrauber, kein letzter grosser Auftritt von Harrison Ford: Das Filmfestival in Cannes 2026 verzichtet auf die amerikanischen Mega-Blockbuster. Diese eher erzwungene als freiwillige Entscheidung verdeutlicht Hollywoods neue Ängste vor Kritik und Kassenflops.



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Adam PLOWRIGHT & Huw Griffith, los angeles / afp

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Die Kino-Sagas von «Star Wars», «Indiana Jones» und «Top Gun» haben die Filmfestspiele von Cannes im letzten Jahrzehnt geprägt. Doch 2026 stehen aufgrund der Abwesenheit amerikanischer Studios keine neuen Hollywood-Blockbuster auf dem Programm. Das grösste Filmfestival der Welt hatte sich lange auf Hollywood verlassen, um neben dem unabhängigen Kino – dem Kern des Programms – auch Mainstream-Unterhaltung mit Vorpremieren zu bieten.

Stars wie Tom Cruise und Harrison Ford lenken die Aufmerksamkeit auf denselben roten Teppich, über den auch die Produktionsteams unabhängiger Arthouse-Filme schreiten – alles im Namen der Unterstützung einer angeschlagenen Branche. Der Generaldirektor des Festivals, Thierry Frémaux, war bei seinem Amtsantritt vor 25 Jahren für die Priorisierung amerikanischer Filme verantwortlich. Nun musste er im vergangenen April eben deren Abwesenheit an der diesjährigen Ausgabe erklären.

«Abseits des Studio-Films existiert das unabhängige Kino, das Kino ausserhalb von Los Angeles, weiterhin.»

Generaldirektor Thierry Frémaux während der Bekanntgabe der Wettbewerbs-Auswahl

Zwei amerikanische Indie-Filme (independent, nicht Indiana Jones!) sind offiziell im Rennen: «Paper Tiger» von James Gray mit Adam Driver und Scarlett Johansson sowie «The Man I Love» von Ira Sachs mit Rami Malek.

Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Scarlett Johansson soll mit ihrem Independent-Film eine der wenigen US-Schauspielerinnen am diesjährigen Festival sein.

bild: Variety

Doch die Hollywood-Giganten Universal Pictures, The Walt Disney Company, Warner Bros., Sony Pictures oder Paramount Pictures präsentieren in Cannes keinen neuen Film. Ein ähnliches Bild zeigte sich bereits an der Berlinale im Februar: Festivaldirektorin Tricia Tuttle hat ein Programm ohne jeden Blockbuster zusammengestellt.

«Nervosität»

Sie hatte eher auf die geringe Risikobereitschaft der Amerikaner sowie den kommerziellen Druck hingewiesen – und nicht etwa auf eine weitere Entfremdung der USA unter Donald Trump von Europa. «In einem äusserst schwierigen Markt herrscht grosse Nervosität: Nervosität wegen Kritiken, die lange vor dem Kinostart erscheinen, und wegen des Wunsches, die Lancierung solcher Grossproduktionen möglichst strikt zu kontrollieren», sagte sie im Januar gegenüber «The Hollywood Reporter».

Als Beispiel nannte sie die vernichtenden Kritiken zu «Joker: Folie à Deux», der 2024 an den Internationalen Filmfestspielen von Venedig Premiere gefeiert hatte – bevor der Film an den Kinokassen floppte. «Wir stellen eine deutlich grössere Zurückhaltung fest», ergänzte sie. Früher produzierte Hollywood deutlich mehr Filme – ein kommerzieller Misserfolg liess sich leichter verkraften. Heute kann ein solcher Flop für Studios, die stark auf ihre Budgets achten müssen, ernsthafte Probleme verursachen.

Der Filmkritiker J. Sperling Reich aus Los Angeles ist der Ansicht, dass die Hollywood-Studios heute weniger Filme produzieren, die überhaupt zum Cannes Filmfestival passen. «Sie lassen die Stars anreisen, versuchen zwei, drei oder sogar vier Monate vor dem Kinostart eine mediale Erzählung aufzubauen – und setzen den Film dann der härtesten Filmkritik der Welt aus», erklärt er.

«Wenn ein Film in Cannes nicht funktioniert, ist es schwierig, sich davon zu erholen.» J. Sperling Reich, Filmkritiker

Neuere Blockbuster wie das «Michael»-Biopic oder «The Devil Wears Prada 2» waren dagegen erfolgreich, indem sie ihre eigenen, streng kontrollierten Promo-Events organisierten – angeheizt von Influencern und sozialen Medien.

Gibt es ein Wiedersehen?

Andere Beobachter bezweifeln, dass 2026 einen dauerhaften Bruch zwischen Hollywood und den europäischen Filmfestivals markiert. Eric Marti, Direktor von Comscore Frankreich und Spezialist für Box-Office-Zahlen, erinnert daran, dass die Studios schon immer eine besondere Beziehung zum Filmfestival in Cannes gepflegt hätten.

«Es ist ein enormes Schaufenster, weil es sich um eines der meistbeachteten Events überhaupt handelt. Gleichzeitig verfügen die Studios über perfekt eingespielte Marketingabläufe. Wenn sich die Daten vom Cannes Film Festival mit ihrem Filmstart decken, profitieren sie von beiden Effekten.» Eric Marti, Direktor von Comscore Frankreich

Er fügt an, dass Hollywood nicht ganz verschwunden sei. So setzte das Cannes Filmfestival am Mittwoch eine Spezialvorführung von «The Fast and the Furious» auf das Programm, um das 25-jährige Jubiläum der Reihe von Universal Pictures zu feiern – inklusive Auftritt der Originalstars Vin Diesel, Michelle Rodriguez und Jordana Brewster.