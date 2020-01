Demokraten gegen Trump: Der Formcheck vor der ersten Vorwahl

Wer wird Donald Trump im Herbst herausfordern? Am Dienstag trafen sich sechs demokratische Anwärter zur letzten TV-Debatte vor der ersten Vorwahl in Iowa am 3. Februar. So stehen ihre Chancen.

Das einst fast unüberschaubare Bewerberfeld der Demokraten ist auf zwölf Namen geschrumpft. Und nur die Hälfte erfüllte die Kriterien für die Teilnahme an der Fernsehdebatte vom Dienstag in Des Moines, der Hauptstadt des Bundesstaats Iowa. Dort beginnt am 3. Februar, also in knapp drei Wochen, der Vorwahl-Zirkus zur Ermittlung der Kandidatur für die US-Präsidentschaft.

Endlich, möchte man nach dem quälend langen Vorgeplänkel ausrufen. Doch die Begeisterung über die Auswahl bei den Demokraten …