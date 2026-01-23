Nächste Provokation gegen Trump: Newsom verkauft Knieschoner «für den Preis eurer Seele»

Mehr «International»

Der Demokrat Gavin Newsom ist derzeit einer der prominentesten Gegner von Donald Trump. Der Gouverneur von Kalifornien weilte zuletzt ebenfalls am WEF in Davos – und teilte dort einmal mehr gegen Trump aus.

Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien. Bild: keystone

Zudem ging er mit den europäischen Politikern hart ins Gericht, welche sich seiner Meinung nach gegenüber Trump zu unterwürfig zeigen. «Ich kann diese Komplizenschaft nicht mehr ertragen, wie Leute klein beigeben», sagte der Gouverneur des bevölkerungsreichsten US-Bundesstaats dem britischen Sender Sky News beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Hinblick auf europäische Politiker. Und ergänzte:

«Ich hätte einen Haufen Knieschoner mitbringen sollen für die ganzen Staatenlenker.»

Diese Aussage von Newsom sorgte international für Schlagzeilen. Das bewog nun den Gouverneur und sein Team offenbar dazu, gleich selbst ins «Knieschoner-Business» einzusteigen. So bietet der Kalifornier auf seiner Homepage neu solche Schoner an – jeweils verziert mit einer Unterschrift von Donald Trump.

So sehen die Knieschoner aus. Bild: store.gavinnewsom.com

«Für alle Ihre Bedürfnisse, sich vor Trump zu erniedrigen – jetzt in republikanischem Rot» heisst es in der Produktbeschreibung dazu. Der Preis: 100 Dollar, also umgerechnet 79 Franken. Oder wie in der Beschreibung steht:

«Für den niedrigen Preis deiner Seele.»

Mit diesen 100 Franken sind die Knieschoner die teuersten Produkte im Newsome-Store. Gleich viel kostet nur eine Bibel mit der Signatur des Gouverneurs. Der erste Merchandising-Artikel, der auf den US-Präsidenten abzielt, ist es derweil nicht: So kann man etwa auch ein ärmelloses Shirt mit der Aufschrift «Trump is not hot» kaufen. (dab)