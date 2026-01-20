Video: watson/Elena Maria Müller

«Knieschoner mitbringen»: Gavin Newsom teilt in Davos gegen Europäer aus

Er gilt als einer der Hoffnungsträger der US-Demokraten. An europäische Staatenlenker, die US-Präsident Donald Trump klein beigeben, hat der Gouverneur Kaliforniens eine klare Botschaft.

Der Gouverneur Kaliforniens hat Europas Staats- und Regierungschefs wegen der aus seiner Sicht unterwürfigen Haltung gegenüber US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. «Ich kann diese Komplizenschaft nicht mehr ertragen, wie Leute klein beigeben», sagte der Gouverneur des bevölkerungsreichsten US-Bundesstaats dem britischen Sender Sky News beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Hinblick auf europäische Politiker.

Er fügte hinzu: «Ich hätte einen Haufen Knieschoner mitbringen sollen für die ganzen Staatenlenker.» Trump mit Ehrungen zu überhäufen, sei «erbärmlich», so der demokratische US-Politiker. Es sei an der Zeit, Haltung zu zeigen, forderte er. «Es ist Zeit, ernst zu machen und mit der Komplizenschaft Schluss zu machen. Es ist Zeit, aufzustehen, standhaft zu sein und Rückgrat zu zeigen», so Newsom weiter. (sda/dpa)

