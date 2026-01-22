wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: Donald Trump wird den Pokal überreichen

KEYPIX - President Donald Trump holds the FIFA World Cup Winners Trophy during an announcement in the Oval Office of the White House, Friday, Aug. 22, 2025, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
Wem wird Donald Trump den WM-Pokal übergeben?Bild: keystone

Infantino bestätigt es am WEF: Trump wird WM-Pokal überreichen

US-Präsident Donald Trump wird dem künftigen Fussball-Weltmeister nach dem Final den goldenen Siegerpokal überreichen. Das kündigte FIFA-Chef Gianni Infantino bei einer Podiumsdiskussion zur Fussball-WM beim Weltwirtschaftsforum in Davos an.
22.01.2026, 17:1822.01.2026, 17:18

Er selbst und der Präsident des Co-Gastgebers würden die Siegerehrung am 19. Juli im Final-Stadion von East Rutherford nahe New York vornehmen, sagte Infantino, ohne Trump namentlich zu erwähnen. Inwiefern die Staats- und Regierungschefs der beiden anderen WM-Gastgeber aus Mexiko und Kanada, Claudia Sheinbaum und Mark Carney, in die Zeremonie involviert sein werden, blieb offen.

Trump und Infantino pflegen seit Monaten enge Beziehungen. Bei der Auslosung der WM-Gruppen in Washington im Dezember hatte Trump den FIFA-Friedenspreis erhalten. Dies hatte international für deutliche Kritik gesorgt.

FILE - President Donald Trump is presented with the inaugural FIFA Peace Prize by FIFA President Gianni Infantino during the 2026 FIFA World Cup draw at the Kennedy Center, Dec. 5, 2025, in Washington ...
Trump erhielt bei der Auslosung den FIFA-Friedenspreis.Bild: keystone

Bei der Klub-WM im Sommer 2025 hatten Infantino und Trump gemeinsam das Siegerteam des FC Chelsea geehrt. Anschliessend hatte der US-Präsident für Verwunderung gesorgt, weil er entgegen der Tradition für das Siegerfoto mit den Fussballern auf dem Podium stehen blieb. Infantino wies ihm freundlich aber bestimmt den Weg von der Bühne.

Bei Fussball-Weltmeisterschaften ist die Teilnahme der Staatschefs an der Siegerehrung Tradition. 2022 war der Emir von Katar involviert. Argentiniens Superstar Lionel Messi bekam eine landestypische Tracht umgehängt.

2018 war Russlands Präsident Wladimir Putin beteiligt. Dass dieser im Gegensatz zu Infantino im strömenden Moskauer Regen bei der Kür der französischen Weltmeister einen Regenschirm als Schutz bekam, sorgte vielfach für belustigte oder ironische Kommentare. (riz/sda/dpa)

Trumps «Friedensrat»: Wer alles dabei ist – und wer nicht
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Donald Trump in der Schweiz
1 / 12
Donald Trump in der Schweiz

Am Mittwochmittag ist der US-Präsident Donald Trump in Zürich gelandet.
quelle: keystone / evan vucci
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Donald Trump landet am Flughafen Zürich und fliegt mit «Marine One» nach Davos
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
16 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
16
Berthod verrät: «Vor der Kitz-Premiere habe ich in den Hotellift gekotzt»
Die Streif ist furchterregender als jede andere Abfahrtspiste auf der Welt. Das belegt auch die Episode, die SRF-Experte Marc Berthod nun schilderte.
Die 3,3 Kilometer lange Streif in Kitzbühel gilt als schwierigste Abfahrt der Welt. Wer hier siegt, ist ein König des Skisports. In diesem Jahr versucht Marco Odermatt, der aktuelle Dominator der Szene, endlich auch die Hahnenkamm-Abfahrt zu gewinnen. Es ist eine der letzten Lücken in seinem beeindruckenden Palmarès.
Zur Story