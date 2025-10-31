freundlich15°
DE | FR
burger
International
USA

US-Shutdown geht warscheinlich in den zweiten Monat

The Capitol is seen as the government shutdown approaches its second month, in Washington, Thursday, Oct. 30, 2025. (AP Photo/J. Scott Applewhite) Government Shutdown
Der Shutdown in den USA hat am 1. Oktober begonnen.Bild: keystone

US-Shutdown geht voraussichtlich in den zweiten Monat

31.10.2025, 15:1431.10.2025, 15:14

Der Shutdown in den USA steuert auf den zweiten Monat zu. Im Dauerstreit zwischen Republikanern und Demokraten im US-Kongress ist eine Einigung zum Bundeshaushalt weiter nicht ansatzweise in Sicht.

Weil die Finanzierung deswegen nicht steht und keine Bundesausgaben fliessen können, stehen die Regierungsgeschäfte in Teilen still.

Politische Beobachter halten es für wahrscheinlich, dass der Rekord von 35 Tagen gebrochen werden könnte. An diesem Samstag beginnt der zweite Shutdown-Monat. Bereits jetzt hat die Haushaltssperre dramatische Folgen für die US-Bevölkerung, das Regierungspersonal und Touristen aus dem Ausland.

Ausfall von Lebensmittelhilfen droht

Nach Regierungsangaben erhalten rund 42 Millionen Amerikaner Essensmarken – ihnen droht zu Beginn des Novembers der Ausfall von Lebensmittelhilfen. Bislang gibt es keine Pläne, einen entsprechenden Notfallfonds anzuzapfen, um die Finanzierung ihrer Unterstützung sicherzustellen. Betroffen sind vor allem Familien mit geringem Einkommen, Alleinerziehende und Ältere, die auf monatliche Leistungen des sogenannten SNAP-Programms angewiesen sind («Supplemental Nutrition Assistance Program»). Dutzende Städte klagen deswegen gegen die Regierung.

epaselect epa12494267 Members of the California Army National Guard pack bell peppers for distribution at the Los Angeles Regional Food Bank in Los Angeles, California, USA, 30 October 2025. Californi ...
Die US-Army hilft beim Abpacken von Lebensmitteln für Hilfspakete. Bild: keystone

Zudem müssen US-Bürger seit Wochen geduldig sein: Medien zufolge werden Anträge bei Behörden nur verzögert bearbeitet. Im Flugverkehr häufen sich Verspätungen und Ausfälle. Touristen, die in die Vereinigten Staaten einreisen möchten, müssen sich ebenfalls auf längere Wartezeiten einstellen – etwa bei der Visumserteilung oder bei der Einreise. Auch das Kulturangebot ist beeinträchtigt: Zahlreiche Museen – auch die der Smithsonian Institution – sind geschlossen. Nationalparks bleiben zwar offen, allerdings nicht die Besucherzentren vor Ort.

Hunderttausende Regierungsmitarbeiter müssen Urlaub nehmen

Das Regierungspersonal blickt mit Sorge auf die kommenden Monate: Der parteiübergreifende Think-Tank Bipartisan Policy Center schätzt, dass Ende Oktober mindestens 670'000 Regierungsmitarbeiter zwangsweise in den Urlaub geschickt wurden. Etwa 730'000 weitere Bundesangestellte arbeiten unbezahlt. Viele Regierungsmitarbeiter bangen zudem um ihren Job. Die Trump-Regierung wollte Stellen dauerhaft streichen. Entlassungen im Zuge des Shutdowns wurden zumindest vorläufig gerichtlich untersagt.

Für Regierungsmitarbeiter gibt es mittlerweile einige Hilfsangebote. Die gemeinnützige World Central Kitchen zum Beispiel teilte Essen an zwangsbeurlaubte Angestellte aus. Manche Restaurants und Bars in Washington bieten spezielle Rabatte bei Vorlage eines Dienstausweises an.

A Transportation Security Administration worker, right, checks boarding documents of a traveler at a security checkpoint in the Nashville International Airport, Thursday, Oct. 2, 2025, in Nashville, T ...
An den Flughäfen läuft die Arbeit trotz Shutdown weiter, so scheint es zumindest von aussen.Bild: keystone

An einigen Flughäfen helfen Medienberichten zufolge Airlines aus: Sie geben Essen an jene Menschen aus, die derzeit unbezahlt weiterarbeiten müssen. Dadurch sollen unter anderem Angestellte der US-Verkehrssicherheitsbehörde TSA, Zoll- und Grenzschutzbeamte sowie das Personal der US-Luftfahrtbehörde FAA unterstützt werden. Am Dienstag hatten den Berichten zufolge viele Angestellte des Bundes den ersten Gehaltsausfall.

Wochenlanger Shutdown – ohne Ende in Sicht

Experten halten es durchaus für wahrscheinlich, dass der jetzige Streit um den Bundesetat noch Wochen anhalten könnte. Jüngsten Schätzungen zufolge werden der US-Wirtschaft Milliarden Dollar dauerhaft verloren gehen. Das überparteiliche Haushaltsbüro des Kongresses schätzt den Schaden bei einer Shutdown-Dauer von vier und acht Wochen auf 7 bis 14 Milliarden Dollar (6 bis 12 Milliarden Euro).

Das ist deutlich mehr als beim bisher längsten Shutdown über den Jahreswechsel 2018/19: Dem Haushaltsbüro zufolge gingen damals insgesamt drei Milliarden Dollar an Wirtschaftsleistung dauerhaft verloren. Mit «dauerhaftem» Verlust ist jener Teil der entgangenen Wirtschaftsaktivität gemeint, der selbst nach dem Ende eines Shutdowns etwa durch nachträgliche Gehaltszahlungen und Projektvergaben nicht kompensiert werden kann. (sda/dpa)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
US-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch in Grossbritannien
1 / 13
US-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch in Grossbritannien

Der Helikopter mit US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania landet bei Windsor Castle in Grossbritannien.
quelle: keystone / alastair grant
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Er wird 2028 Präsident sein» – Politberater Steve Bannon prophezeit dritte Amtszeit für Trump
Video: youtube
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
3
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
4
USA planen totale Überwachung von Social Media – das solltest du wissen
5
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
Meistkommentiert
1
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
2
Influencer beschwert sich über 40-Stunden-Woche – und sticht damit in ein Wespennest
3
«Die Millennials werden so viel erben wie keine Generation vor ihnen»
4
Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
5
Wird dieser Mann der nächste britische Premierminister?
Meistgeteilt
1
Kreml warnt Trump wegen Atomtests +
2
FBI hat möglichen Terroranschlag vereitelt ++ Pentagon will Eingreiftruppen für Unruhen
3
Grosse Erleichterung: Schweizer Töfffahrer Noah Dettwiler ausser Lebensgefahr
4
SCB länger ohne Kreis und Müller +++ Basel will Final der Women's Champions League
5
So viel Blut, dass man es aus dem All sieht – was im Sudan geschieht
Mega-Brücke nach Sizilien: Italiens Rechnungshof bremst Melonis Prestigeprojekt
Die von Italiens Regierung geplante Brücke zwischen Sizilien und dem italienischen Festland erleidet einen Rückschlag. Der italienische Rechnungshof in Rom blockiert das Projekt. Premier Meloni hält an der Brücke fest.
Eine Verbindung zwischen dem italienischen Festland und Sizilien – der grössten Insel im Mittelmeer – ist kein neues Streben. Bereits die antiken Römer sollen versucht haben, die Insel mithilfe einer Art Schiffsbrücke mit dem italienischen Festland zu verbinden.
Zur Story