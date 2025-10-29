bedeckt
Shutdown in den USA: Fluglotsen und Ernährungsprogramme schlagen Alarm

Carmen Hernandez prepares emergency food bags at the Tarrant Area Food Bank in Fort Worth, Texas, Tuesday, Oct. 28, 2025. (AP Photo/LM Otero) Carmen Hernandez
Eine Frau in Fort Worth, Texas, bereitet Notrationen mit Lebensmitteln vor.Bild: keystone

Woche 5 im US-Shutdown – nun schlagen Fluglotsen und Ernährungsprogramme Alarm

Die fünfte Woche des Regierungsstillstands in den USA ist angebrochen. Die unbezahlten Fluglotsen sind zunehmend überlastet, dem staatlichen Ernährungsprogramm geht in wenigen Tagen das Geld aus. Ein Übergangshaushalt kommt weiterhin nicht zustande.
29.10.2025, 19:5729.10.2025, 19:57
Ralph Steiner
Ralph Steiner

Seit nunmehr 29 Tagen stehen die USA ohne Haushalt da – es ist der zweitlängste Shutdown in der Geschichte des Landes. Hunderttausende von Regierungsangestellten befinden sich aufgrund des Shutdowns im unbezahlten Zwangsurlaub. Weil viele Amerikanerinnen und Amerikaner von Lohn zu Lohn leben, stehen mittlerweile selbst Beamtinnen und Beamte, die seit Jahrzehnten für den Staat arbeiten, bei Essensabgaben an.

Noch immer streiten Demokraten und Republikaner im Kongress über einen Übergangshaushalt. Die Demokraten beharren darauf, dass Prämienverbilligungen für die Krankenkassen weitergeführt werden. Ebenso möchten sie, dass Trump seine Kürzungen bei Medicaid, dem staatlichen Gesundheitsprogramm für ältere, behinderte und einkommensschwache Menschen, zurücknimmt.

Die Republikaner zeigen sich grundsätzlich gesprächsbereit, wollen die Prämienverbilligung jedoch losgelöst vom Übergangshaushalt behandeln.

epa12486021 US Republican Speaker of the House from Louisiana Mike Johnson (C), along with Administrator of the Small Business Administration (SBA) Kelly Loeffler (C-R) and members of House Republican ...
Für die Republikaner ist klar, wer am Shutdown die Schuld trägt.Bild: keystone

Am Dienstag ist die Verabschiedung eines Übergangshaushalts im Senat zum 13. Mal gescheitert. Beim jüngsten Versuch stimmten 54 Senatoren für den im Repräsentantenhaus bereits verabschiedeten Entwurf, 45 Senatoren sprachen sich dagegen aus. Erforderlich sind 60 Stimmen.

Nicht vom Zwangsurlaub betroffen sind diejenigen Staatsangestellten, die einer unverzichtbaren Tätigkeit nachgehen. Polizisten, Angestellte des Secret Service, Zollbeamte – und Fluglotsen. Allerdings erhalten auch sie keinen Lohn, obwohl sie weiterarbeiten müssen.

Inhaltsverzeichnis
Gestresste FluglotsenGefährdetes ErnährungsprogrammGetadelter Trump

Gestresste Fluglotsen

Dies gefährde zusehends die Sicherheit, sagen nun die fast 11'000 amerikanischen Fluglotsen, die einen vollen Monat ohne Lohn sind. US-Verkehrsminister Sean Duffy betonte an einer Medienkonferenz:

«Viele unserer Fluglotsen kommen ohne diesen ersten Gehaltsscheck über die Runden. Fast kein Fluglotse kommt jedoch ohne zwei Gehaltsschecks über die Runden.»

Nick Daniels, Präsident der nationalen Fluglotsen-Vereinigung, ergänzte: «Die Fluglotsen in Amerika müssen sich jetzt darauf konzentrieren, wie sie ihr Auto tanken, wie sie für ihre Kinder sorgen, wie sie die Kinderbetreuung bezahlen. Das macht das System weniger sicher.»

Für Trumps Verkehrsminister Duffy ist indes klar, wer die Schuld daran trägt, dass die Fluglotsen gratis arbeiten. Auf X schrieb er: «Wissen Sie, wer weiterhin einen Gehaltsscheck erhalten wird? Die Demokraten im Kongress, die unsere Regierung lahmlegen, um für die Gesundheitsversorgung illegaler Einwanderer zu kämpfen!» Die Flugsicherheit sei jedoch nicht gefährdet.

Am Dienstag, am Tag des ersten ausbleibenden Lohns, haben sich Fluglotsinnen und Fluglotsen an den grossen US-Flughäfen aufgestellt und Broschüren verteilt. In diesen fordern sie die Passagiere auf, sich bei den Abgeordneten ihres Wahlkreises dafür einzusetzen, dass der Shutdown ein Ende nimmt.

Jose Rodriguez, an air traffic controller, hands out pamphlets urging travelers to contact their representatives to help stop the government shutdown at LaGuardia Airport in New York, Tuesday, Oct. 28 ...
Fluglotsen machen mit Broschüren auf ihre schwierige Lage aufmerksam.Bild: keystone

Speziell betroffen seien die jüngeren Mitarbeitenden, die weniger verdienten als ihre erfahreneren Arbeitskollegen. Auch für die angehenden Fluglotsen sei die Situation schwierig. Gegenüber der New York Times sagte ein leitender Fluglotse:

«Wir haben Auszubildende, die versuchen, einen neuen Beruf zu erlernen, der sehr schnelllebig, stressig und komplex ist. Jetzt müssen sie sich Sorgen machen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen.»

In den USA fehlen mehrere Tausend Fluglotsen, schon vor dem Shutdown mussten viele von ihnen Überstunden leisten, um den Flugbetrieb aufrechtzuerhalten. Am Wochenende kam es am Los Angeles International Airport zu einem vorübergehenden Unterbruch des Flugbetriebs – 11 von 25 Fluglotsen hatten sich krankgemeldet.

Die «New York Times» sprach mit einem Mann, der seit 25 Jahren als Fluglotse tätig ist. Er hat schon diverse Shutdowns erlebt und keine Nerven mehr für die Unsicherheit, die mitfliegt. Der Mann erwägt, in Rente zu gehen, sobald er die Voraussetzungen erfüllt. Im Ruhestand sei sein Einkommen stabiler.

Gefährdetes Ernährungsprogramm

Fast 42 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner – ein Achtel der Bevölkerung – sind auf das staatliche Ernährungsprogramm SNAP angewiesen. Die US-Regierung gibt pro Monat acht Milliarden Dollar für das Programm aus. Ab dem 1. November kann SNAP aufgrund des Shutdowns nicht mehr staatlich finanziert werden.

Der Ansturm auf Lebensmittelausgaben dürfte riesig sein. Allerdings sind die gemeinnützigen Angebote nicht mal ansatzweise in der Lage, staatliche Ernährungsprogramme zu ersetzen.

Apples are unloaded at the receiving area of the Tarrant Area Food Bank in Fort Worth, Texas, Tuesday, Oct. 28, 2025. (AP Photo/LM Otero) Government Shutdown Food Banks
Die Arbeit bei Lebensmittelausgaben wird immer wichtiger.Bild: keystone

Die taz sprach mit einem Direktor einer Organisation, die Menschen in den Bundesstaaten Washington und Idaho mit Lebensmitteln versorgt. Er sagt: «Wir werden versuchen, unser Angebot weiter zu steigern, doch dies wird bei weitem nicht ausreichen, um die erwartete Nachfrage zu bewältigen.»

epa12486510 Volunteers of the World Central Kitchen (WCK) hand out free meals in Washington, DC, USA, 27 October 2025. WCK supports furloughed federal employees and their families. The US government s ...
Nebst bedürftigen Personen stehen inzwischen auch Bundesangestellte für gratis Mahlzeiten an, hier in der Hauptstadt Washington, D.C.Bild: keystone

Um die Suspendierung des SNAP-Programmes zu verhindern, haben 25 US-Bundesstaaten die Trump-Regierung verklagt. Sie fordern, dass ein bereitstehender Notfallfonds genutzt wird, so könnten auch im November immerhin mehr als 25 Millionen Menschen unterstützt werden.

Eine Abgeordnete des Bundesstaates New Mexico sagte: «Kindern, älteren Menschen und Veteranen das Essen vorzuenthalten, ist falsch. Punkt. Die Trump-Regierung betreibt Politik mit hungrigen Kindern und das werden wir nicht zulassen.»

Getadelter Trump

Bundesrichterin Susan Illston hat ein Machtwort gesprochen. Während des Shutdowns darf die Trump-Regierung keine Staatsangestellten entlassen, wie die Zeit schreibt.

President Donald Trump reacts during a signing ceremony on the sidelines of the ASEAN Summit in Kuala Lumpur, Malaysia, Sunday, Oct. 26, 2025. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Donald Trump,Hun Manet,Anuti ...
Donald Trump muss seine Staatsangestellten behalten.Bild: keystone

In mehreren Bundesbehörden kam es bereits zu Massenentlassungen, insbesondere im Finanz- und Gesundheitsministerium. Trumps Regierung möchte so Druck auf die demokratischen Kongressabgeordneten ausüben, einem Übergangshaushalt zuzustimmen.

Weil eine Klage gegen Entlassungen von Beamten einging, hat Illston nun eine einstweilige Verfügung verhängt, die weitere Kündigungen vorerst untersagt.

Themen
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
1 / 32
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
Zerstörung in Jamaika nach Hurrikan «Melissa»
Video: watson
