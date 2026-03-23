US-Sportwelt unter Schock: NHL-Reporterin und ihre drei Kinder sterben bei Hausbrand

Eine bekannte langjährige Eishockey-Reporterin ist beim Brand ihres Hauses in den USA ums Leben gekommen. Die Feuerwehr konnte auch ihre drei Kinder nicht mehr retten.

Christoph Cöln / t-online

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Tragödie in der Eishockey-Welt: Die National Hockey League (NHL) trauert um Reporterin Jessi Pierce. Die 37-Jährige ist am Samstag bei einem Hausbrand im US-Bundesstaat Minnesota ums Leben gekommen, wie die Eishockey-Liga in einer offizielen Mitteilung bestätigte. Demnach starb die Sportjournalistin zusammen mit ihren drei Kindern.

Jessi Pierce und ihre Kinder: Sie hat die NHL lange als Reporterin begleitet. Bild: x/watson

Die Feuerwehr von White Bear Lake wurde demnach kurz vor 5.30 Uhr morgens alarmiert. Nachbarn hatten Flammen aus dem Dach des Hauses schlagen sehen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits vollständig in Flammen. Feuerwehrchef Greg Peterson erklärte: «Unser tiefstes Mitgefühl gilt allen Betroffenen dieser Tragödie.»

NHL: «Werden sie vermissen»

Pierce hatte zuletzt zehn Saisons lang für den Webauftritt der NHL gearbeitet und berichtete auf NHL.com regelmässig über die Spiele der Minnesota Wild, einem in St. Paul beheimateten Team. Zuvor war sie für das Sportmagazin «The Athletic» tätig und moderierte auch den Podcast «Bardown Beauties».

Bill Price, Chefredakteur von NHL.com, würdigte die Verstorbene: «Jessis Liebe zu ihrer Familie und zum Eishockey spiegelte sich in der Energie und Leidenschaft wider, die sie in ihre Arbeit einbrachte.» Die Anteilnahme in der Eishockey-Welt ist gross. Die NHL erklärte:

«Jessi liebte unseren Sport und war ein Jahrzehnt lang ein geschätztes Mitglied unseres Teams. Wir werden sie schrecklich vermissen.»

Auch die Minnesota Wild meldeten sich bei X zu Wort: «Wir sind zutiefst erschüttert und trauern um den tragischen Verlust von Jessi und ihren Kindern.» Noch am Tag vor dem tragischen Brand hatte Pierce bei X Bilder von einem Ausflug mit ihrer Familie gepostet. Darauf zu sehen sind ihre drei Kinder, die Eistüten schlecken und Sandwiches essen. Pierce hinterlässt ihren Ehemann, Mike Pierce.

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