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Comedian Conan O'Brien moderiert auch 2027 wieder die Oscars

FILE - Host Conan O&#039;Brien appears during the Oscars in Los Angeles on March 15, 2026. (AP Photo/Chris Pizzello, File) Conan O&#039;Brien
Conan O'Obrien darf 2027 erneut bei den Oscars ran.Bild: keystone

Comedian Conan O'Brien moderiert auch 2027 wieder die Oscars

Die TV-Ikone Conan O’Brien wird im kommenden Jahr zum dritten Mal als Gastgeber auf der Oscar-Bühne stehen.
13.05.2026, 04:1013.05.2026, 04:10

«Das Trilogy-Event, auf das Hollywood gewartet hat», schrieben die Verleiher der Filmpreise auf der Plattform X. In einer Mitteilung gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekannt, dass O’Brien im März 2027 zum dritten Mal in Folge die Oscar-Gala moderieren wird.

Der 63 Jahre alte Comedian hatte jahrzehntelang seine eigene Late-Night-Show und arbeitet derzeit vor allem als Podcast-Gastgeber. In seiner langen TV-Laufbahn gewann er sechs Emmy-Preise.

So war O'Briens Moderation dieses Jahr:

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Oscar-Moderator hält sich wie erwartet zurück – doch 2 Mal schiesst er scharf

Im kommenden Jahr werden die Oscar-Nominierungen am 21. Januar bekanntgegeben. Die 99. Verleihung der Filmtrophäen ist für den 14. März 2027 geplant. (sda/dpa)

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