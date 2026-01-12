Zog die Blicke auf dem Roten Teppich auf sich, ging aber leer aus: Jennifer Lawrence. Bild: keystone

«One Battle After Another» räumt ab – hier sind alle Golden-Globe-Gewinner

Der schräge, schwarzhumorige Politthriller «One Battle After Another» von Regisseur Paul Thomas Anderson hat bei den Golden Globes vier Trophäen abgeräumt. Alle weiteren Preisträger findest du hier.

Bester Film – Musical oder Komödie : One Battle After Another

In neun Sparten nominiert, triumphierte «One Battle After Another» in deren vier. Mit einem Star-Aufgebot rund um Leonardo DiCaprio, Sean Penn und Teyana Taylor erzählt Regisseur Paul Thomas Anderson die Geschichte militanter linker Aktivisten, angeführt vor allem von selbstbewussten schwarzen Frauen.

Stolze Preisträger: Einige der Beteiligten an «One Battle After Another». Bild: keystone

«One Battle After Another» holte den Top-Globe als beste Komödie, für die Regie, für das beste Drehbuch und für Nebendarstellerin Taylor.

Bester Film – Drama: Hamnet

«Hamnet» von Regisseurin Chloé Zhao hat den Preis als bestes Filmdrama gewonnen. Der Film handelt von der Shakespeare-Familie und setzte sich gegen «Frankenstein», «It Was Just An Accident», «Sentimental Value», «Sinners» und «The Secret Agent» durch.

Die Hamnet-Darsteller mit ihren Trophäen. Bild: keystone

Bester Hauptdarsteller – Musical oder Komödie: Timothée Chalamet

Timothée Chalamet (30) hat mit seiner fünften Golden-Globe-Nominierung zum ersten Mal die begehrte Trophäe gewonnen. Er erhielt den Preis in der Sparte bester Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical für seine Rolle als ambitionierter Tischtennisspieler in der Tragikomödie «Marty Supreme».

Bild: keystone

Bei der 83. Globe-Verleihung setzte sich Chalamet gegen George Clooney («Jay Kelly»), Leonardo DiCaprio («One Battle After Another»), Ethan Hawke («Blue Moon»), Lee Byung-Hun («No Other Choice») und Jesse Plemons («Bugonia») durch.

Sein Vater habe ihm beigebracht, immer dankbar zu sein, für das, was man habe, sagte Chalamet in seiner Dankesrede. Das habe ihm in der Vergangenheit dabei geholfen, wenn er bei Preisverleihungen leer ausgegangen war. Umso «süsser» sei nun dieser Moment.

Beste Hauptdarstellerin – Musical oder Komödie: Rose Byrne

Die Australierin Rose Byrne hat die Trophäe als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie/einem Musical gewonnen. Die 46-Jährige wurde für ihre Rolle als überforderte Mutter in dem Comedy-Drama «If I Had Legs I’d Kick You» geehrt. Sie setzte sich gegen fünf Mitstreiterinnen durch, darunter Hollywood-Stars wie Cynthia Erivo (39, «Wicked: Teil 2»), Kate Hudson (46, «Song Sung Blue») und Emma Stone (37, «Bugonia»).

Rose Byrne hat die beste Darbietung in der Sparte Komödie/Musical geliefert. Bild: keystone

Beste Nebendarstellerin: Teyana Taylor

Teyana Taylor hat den Golden Globe als beste Nebendarstellerin erhalten. Die 35-Jährige überzeugte mit ihrer Rolle als militante Aktivistin im triumphierenden Politthriller «One Battle After Another» von Regisseur Paul Thomas Anderson.

Bild: keystone

Mit ihr waren Emily Blunt («The Smashing Machine»), Elle Fanning («Sentimental Value»), Ariana Grande («Wicked: Teil 2»), Inga Ibsdotter Lilleaas («Sentimental Value») und Amy Madigan («Weapons – Die Stunde des Verschwindens») nominiert.

Die Sängerin und Schauspielerin Taylor zeigte sich sichtlich überrascht – sie erhielt die Trophäe prompt mit ihrer ersten Globe-Nominierung überhaupt.

Bester Nebendarsteller: Stellan Skarsgård

Der schwedische Schauspieler Stellan Skarsgård holte sich die Auszeichnung als bester Nebendarsteller. Der 74-Jährige überzeugte in dem Familiendrama «Sentimental Value» des Norwegers Joachim Trier in der Rolle eines Vaters, der von seinen Töchtern entfremdet ist.

Stellan Skarsgård gab sich in der Dankesrede bescheiden. Bild: keystone

Mit ihm waren Benicio Del Toro («One Battle After Another»), Jacob Elordi («Frankenstein»), Paul Mescal («Hamnet»), Sean Penn («One Battle After Another») und Adam Sandler («Jay Kelly») im Rennen.

Er habe sich für zu alt gehalten, um zu gewinnen, sagte Skarsgård in seiner Dankesrede. Er sei froh darüber, dass ein kleiner norwegischer Film ohne ein grosses Budget diese Aufmerksamkeit bekomme.

Beste Regie: Paul Thomas Anderson

US-Regisseur Paul Thomas Anderson hat in der Sparte «Beste Regie» gewonnen. Er ist der Architekt hinter dem Politthriller «One Battle After Another».

Die One-Battle-After-Another-Crew, Regisseur Paul Thomas Anderson ganz rechts. Bild: keystone

Für den Regie-Globe nominiert waren auch der US-Amerikaner Ryan Coogler («Blood & Sinners»), der Mexikaner Guillermo del Toro («Frankenstein»), der Iraner Jafar Panahi («Ein einfacher Unfall»), der Norweger Joachim Trier («Sentimental Value») und die gebürtige Chinesin Chloé Zhao («Hamnet»).

Beste Drama-Darstellerin: Jessie Buckley

Die Irin Jessie Buckley wurde als beste Hauptdarstellerin in einem Drama ausgezeichnet. Die 36-jährige Schauspielerin überzeugte mit ihrer Rolle in dem bewegenden Drama «Hamnet» über die Shakespeare-Familie, die den Tod ihres Sohnes Hamnet verarbeiten muss.

Jessie Buckley auf dem Roten Teppich. Bild: keystone

Buckley setzte sich gegen Jennifer Lawrence («Die My Love»), Renate Reinsve («Sentimental Value»), Julia Roberts («After the Hunt»), Tessa Thompson («Hedda») und Eva Victor («Sorry, Baby») durch.

Bester Drama-Darsteller: Wagner Moura

Der Brasilianer Wagner Moura ist Buckleys männliches Pendant. Der 49-Jährige überzeugte mit seiner Rolle in dem Thriller «The Secret Agent».

Bild: keystone

Er triumphierte unter anderem gegen Joel Edgerton («Train Dreams»), Oscar Isaac («Frankenstein»), Dwayne Johnson («The Smashing Machine») und Michael B. Jordan («Blood & Sinners»).

Bester nicht-englischer Film: The Secret Agent

Der brasilianische Film «The Secret Agent» hat den Golden Globe als bester nicht-englischsprachiger Film gewonnen. Es waren unter anderem auch das im Iran spielende Politikdrama «Ein einfacher Unfall» (Frankreich) von Regisseur Jafar Panahi, «The Voice of Hind Rajab» (Tunesien), «Sentimental Value» (Norwegen) und «Sirât» (Spanien) nominiert.Das Drama «In die Sonne schauen» der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski hatte es nicht auf die Nominiertenliste geschafft. Der Film um vier junge Frauen, die zu unterschiedlichen Zeiten auf einem Bauernhof in der Altmark leben, ist Deutschlands Kandidat für die 98. Oscar-Verleihung im März.

Beste Animation: KPop Demon Hunters

Zum besten animierten Film wurde KPop Demon Hunters gekürt. Die Netflix-Produktion in Zusammenarbeit mit Sony brach auf der Streaming-Plattform letztes Jahr alle Rekord und ist weiter der meistgesehene Netflix-Originaltitel überhaupt.

Arden Cho, May Hong und Ji-young Yoo stecken hinter KPop Demon Hunters. Bild: keystone

Beste Filmmusik: Blood & Sinners

Der schwedische Filmkomponist Ludwig Göransson hat mit dem Soundtrack des Films «Blood & Sinners» einen Golden Globe gewonnen. Der 41-Jährige setzte sich unter anderem gegen den Franzosen Alexandre Desplat («Frankenstein») und den Briten Jonny Greenwood («One Battle After Another») durch.

Chancen auf einen Preis hatten auch der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer (68) mit seiner Musik für den Rennsportfilm «F1» und der in Deutschland geborene britische Komponist Max Richter (59) mit seiner Untermalung des Dramas «Hamnet» von Regisseurin Chloé Zhao. Für Zimmer war es die 16. Nominierung in der Sparte «Beste Filmmusik». 2022 hatte der gebürtige Frankfurter für «Dune» seine dritte Trophäe gewonnen, nach «Gladiator» (2001) und «König der Löwen» (1995).

Bester Titelsong: Golden

Golden, der Titelsong aus KPop Demon Hunters wurde zum besten Titelsong gekürt.

Weitere Auszeichnungen

Cinematic and Box Office Achievement: Sinners

Beste TV-Serie – Musical oder Komödie: The Studio

Beste Miniserie: Adolescence

Beste Serien-Drama-Darstellerin: Rhea Seehorn

Bester Serien-Drama-Darsteller: Noah Wyle

Beste Serie-Darstellerin Musical oder Komödie: Jean Smart

Bester Serie-Darsteller Musical oder Komödie: Seth Rogen

Beste Serien-Nebendarstellerin: Erin Doherty

Bester Serien-Nebendarsteller: Owen Cooper

Beste Miniserien-Darstellerin: Michelle Williams

Bester Miniserien-Darsteller: Stephen Graham

Bester TV-Comedian: Ricky Gervais

Bester Podcast: Good Hang von Amy Poehler

con mit Material der Nachrichtenagenturen SDA und DPA.