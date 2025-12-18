Eines der Fotos zeigt ein Zitat aus dem Buch Lolita. Es steht auf dem nackten Fuss einer Frau geschrieben. Bild: House Oversight Democrats

Kurz vor Fristablauf: Neue Fotos in Epstein-Affäre veröffentlicht

Einen Tag vor Ablauf der Frist für das US-Justizministerium, alle Akten freizugeben, haben die US-Demokraten weitere Fotos aus dem Nachlass des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Auf den neuen Fotos sind erneut zahlreiche prominente Personen zu sehen, darunter der Microsoftgründer Bill Gates, der eine junge Frau im Arm hält. Die Echtheit der Fotos liess sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. Gates war bereits auf früher veröffentlichten Bildern zu sehen.

Bill Gates ist erneut auf einem der Fotos zu sehen Bild: Committee on Oversight

Junge Frauen werden mit Grösse, Gewicht und Alter angepriesen

Auch ein Screenshot eines Chatverlaufs ist zu sehen, bei dem es darum geht, dass jemand «Mädchen» für 1000 Dollar anbietet. «Vielleicht ist jemand Gutes für J dabei?», fragt jemand in dem Chat. Zu einer 18-Jährigen gibt es eine Liste mit Grösse, Gewicht und Herkunft: Russland.

Auf einem anderen Foto ist auf einem Frauenfuss ein Schriftzug mit einem Zitat aus dem Buch Lolita des russisch-amerikanischen Schriftstellers Vladimir Nabokov zu erkennen. Das Buch handelt vom Missbrauch eines jungen Mädchens, genannt Lolita, durch ihren Stiefvater.

US-Präsident Donald Trump, der in früher veröffentlichten Fotos im Umfeld Epsteins zu sehen war, ist auf den jüngsten Bildern nicht dabei. Nach Angaben der Demokraten befinden sich in dem Nachlass, der nach und nach im zuständigen Ausschuss des Repräsentantenhauses überprüft werde, 95'000 Fotos. Kontext zu den Bildern werde in dem Nachlass nicht geliefert.

In diesem Chat wird bietet Jemand ein «Mädchen »für 1000 Dollar an. Bild: Committee on Oversight

Fristablauf zum 19. Dezember

Die Demokraten warfen Trump erneut vor, die Epstein-Affäre vertuschen zu wollen. Der US-Präsident hatte nach langem Druck im vergangenen Monat ein Gesetz des Kongresses unterschrieben, das vorsieht, dass das Justizministerium Ermittlungsakten zu dem Fall bis zum 19. Dezember freigeben muss.

Der New Yorker Finanzier Epstein war über viele Jahre Teil der High Society und in einflussreichen Kreisen vernetzt. Der Multimillionär hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Auch er selbst soll Frauen und Mädchen etwa in New York und Florida missbraucht haben. (sda/dpa/val)