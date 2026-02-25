A Torino clamorosa forma di protesta contro il club granata— Antonello Perillo (@anperillo) February 24, 2026
⚽️ #SerieA pic.twitter.com/YTSm5zjXtM
«Merde come Cairo»: Torino-Fans hinterlassen stinkende Botschaft am Trainingsgelände
Die Fans des FC Turin setzen ein klares Zeichen
Hat Kanada im Olympia-Final gegen die USA gewonnen?
Keine Gnade mit «Poulet-Dieben»!
Veräppelt Alcaraz hier Zverev?
Carlos Alcaraz almost retiring in the 4th set? pic.twitter.com/wNiqEyoBN8— asud (@asud683385) January 30, 2026
Das wohl glücklichste NHL-Tor der Saison
DEBRINCAT'S DUMP-IN TAKES A CRAZY BOUNCE OFF THE CAMERA HOLE AND INTO THE NET TO TIE THE GAME OH MY 😱😵💫 pic.twitter.com/DCz0NvJmxx— Gino Hard (@GinoHard_) January 30, 2026
Mussten sie danach zu zweit weiterspielen?
The Rangers just took three UNRELATED penalties on the same shift… might be the most unintentionally impressive thing in NHL history 😭 pic.twitter.com/52udEWG2sG— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) January 29, 2026
Bitter, wenn du so in der Nachspielzeit das Spiel noch verlierst 🙈
هدف صاروخي من يوسف رئيسي لاعب الشحانية— Bo7md - بوحمد (@bo7md6_) January 27, 2026
وخطأ فادح من عمر باري 🤯🤯 في اخر دقيقه ونص
اخ ياعمر باري العمر له احكام 😔#كأس_QSL pic.twitter.com/6HivuGfBwd
Sinner haut mal wieder einen Zauberschlag aus 🥵
Jannik Sinner, dropping bangers already 🤯— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2026
In other news, the sky is blue.@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/TlZd4IvXsL
LASK-Fans geben den Junioren ein unvergessliches Erlebnis
Fans supporting the U9s at a tournament in Austria
byu/Icy_Payment2283 insoccer
Nächstes Mal stellen wir Crouch aufs Dach, der hätte den gehabt!
It’s a bit windy at the Arbroath v Greenock match tonight…— Niven and Lord Mac (@IanDannis) January 23, 2026
😂😂
Right out the fuckin stadium…🤣
💨 pic.twitter.com/AvAjnDP2Ip