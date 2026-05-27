Pam Bondi: Trumps Ex-Justizministerin hat Schilddrüsenkrebs
Die frühere US-Justizministerin Pam Bondi ist an Schilddrüsenkrebs erkrankt. Das bestätigte die 60-Jährige mehreren US-Medien zufolge selbst. Demnach befindet sie sich bereits in Behandlung und wurde vor einigen Wochen operiert.
Bondi erklärte gegenüber CBS News und CNN, sie erhole sich derzeit von dem Eingriff und fühle sich den Umständen entsprechend gut. Die Diagnose sei nach ihrem Ausscheiden aus dem US-Justizministerium im April gestellt worden.
US-Präsident Donald Trump hatte Bondi Anfang April als Justizministerin entlassen. Übergangsweise übernahm der bisherige Vize-Justizminister Todd Blanche die Leitung des Ministeriums.
Vance: Bondi ist «wertvolle Unterstützung»
Wie das Portal «Axios» berichtet, soll Bondi künftig dem wissenschaftlich-technologischen Beratergremium der US-Regierung angehören. Dabei handelt es sich um den «Presidential Council of Advisors on Science and Technology» (PCAST), der die Regierung in Fragen der Künstlichen Intelligenz beraten soll.
US-Vizepräsident JD Vance bezeichnete Bondi als «wertvolle Unterstützung» für die Regierung. Er freue sich, dass sie weiterhin an wichtigen politischen Themen mitarbeiten werde.
Bondi soll zu Epstein-Akten aussagen
Für Freitag ist Bondi als Zeugin vor dem Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses geladen. Dort soll es um den Umgang des Justizministeriums mit den sogenannten Epstein-Akten gehen. Die schleppende Veröffentlichung der Unterlagen hatte in den vergangenen Monaten parteiübergreifend Kritik ausgelöst.
US-Medien berichteten zuletzt zudem über Spannungen zwischen Trump und Bondi während ihrer Amtszeit. Hintergrund sollen unterschiedliche Vorstellungen über den politischen Kurs des Justizministeriums gewesen sein.
Verwendete Quellen:
- bbc.com: "Former US Attorney General Pam Bondi diagnosed with cancer" (Englisch)
- edition.cnn.com: "Former Attorney General Pam Bondi diagnosed with thyroid cancer" (Englisch)
- cbsnews.com: "Bondi undergoing treatment for thyroid cancer after recent diagnosis" (Englisch)
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