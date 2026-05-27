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Sportnews-Ticker: Valgren mit erstem grossen Sieg nach Beckenbruch

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Valgren mit erstem grossen Sieg nach Beckenbruch +++ Vegas zieht in NHL-Final ein

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
27.05.2026, 17:4827.05.2026, 17:48
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Valgren mit erstem grossen Sieg nach Beckenbruch
Der Däne Michael Valgren gewinnt in Andalo die hügelige 17. Etappe des Giro d'Italia. Valgren setzte sich in Andalo aus einer sechsköpfigen Fluchtgruppe durch und feierte damit vier Jahre nach einem schweren Unfall, der beinahe seine Karriere beendet hätte, einen emotionalen Erfolg. 2022 war der 34-Jährige bei der letzten Etappe der Route d'Occitanie in eine Schlucht gestürzt und hatte sich dabei das Becken gebrochen.

Valgren, Sieger beim Amstel Gold Race 2018, überraschte seine fünf verbliebenen Kollegen mit einem Angriff an der «Flamme Rouge». Mit seiner Erfahrung rettete er den Vorsprung vor dem Norweger Andreas Leknessund, der am diesjährigen Giro zum dritten Mal Zweiter wurde, und dem Italiener Damiano Caruso ins Ziel.

Im Gesamtklassement verteidigte Vingegaard die Maglia Rosa souverän. Er liegt weiterhin mehr als vier Minuten vor dem Österreicher Felix Gall. (riz/sda)



Thunder legen gegen die Spurs vor
Die Oklahoma City Thunder sind noch einen Sieg vom erneuten Einzug in die NBA-Finals entfernt. Der amtierende Champion bezwingt im fünften Spiel der Best-of-7-Serie die San Antonio Spurs 127:114 und führt in der Serie mit 3:2.

Bester Werfer war Shai Gilgeous-Alexander von Oklahoma City. Der MVP der Regular Season verbuchte 32 Punkte, während San Antonios Superstar Victor Wembanyama mit 20 Punkten (davon 12 Freiwürfe) und 6 Rebounds für einmal eher diskret blieb.

Spiel sechs der Serie findet in der Nacht auf Freitag in San Antonio statt. Bereits für die Finals qualifiziert haben sich die New York Knicks, die mit den Cleveland Cavaliers kurzen Prozess machten und die Serie mit 4:0 für sich entschieden. (nih/sda)

Golden Knights erster Finalist
Die Vegas Golden Knights ziehen auf kürzestem Weg in den Final um den Stanley Cup ein. Das Team aus Nevada bezwingt die Colorado Avalanche im vierten Spiel 2:1 und gewinnt die Best-of-7-Serie mit 4:0.

Die Golden Knights legten in der heimischen Arena bereits in der 5. Minute durch Mark Stone vor. Cole Smith sorgte rund fünf Minuten vor dem Ende für die Vorentscheidung. Mehr als der Anschlusstreffer durch den Schweden Gabriel Landeskog wollte den Gästen aus Colorado, die vor der Halbfinal-Serie nur eine Partie in den Playoffs verloren und die Qualifikation als bestes Team abgeschlossen hatten, nicht mehr gelingen. Akira Schmid fehlte bei den Golden Knights wie in sämtlichen bisherigen Playoff-Partien überzählig.

Gegner im diesjährigen Final um den Stanley Cup werden die Montreal Canadiens oder die Carolina Hurricanes. Letztere führen in der Serie mit 2:1 Siegen. (nih/sda)
Bayer wird in Genf Assistent von Hallam
Marco Bayer hat rund einen Monat nach seiner Entlassung als Cheftrainer der ZSC Lions einen neuen Job gefunden. Der 53-jährige Zürcher wechselt zu Genève-Servette und wird dort Assistent von Sam Hallam, der aktuell das schwedische Nationalteam coacht und mit seinem Team am Donnerstag im WM-Viertelfinal auf die Schweiz trifft. Wie die Genfer mitteilten, engagierten sie neben Bayer im Schweden Christer Olsson einen zweiten Assistenten. Damit sei der Trainerstab für die kommende Saison komplett. (nih/sda)


Fribourg Olympic zum 23. Mal Meister
Fribourg Olympic steht nach zwei Jahren wieder an der Spitze des Schweizer Basketballsports. Der Klub aus Freiburg gewann am Dienstag Spiel 4 des Playoff-Finals gegen Titelverteidiger Lions de Genève auswärts in Grand-Saconnex 86:66 und sicherte sich seinen 23. Meistertitel.

Die Mannschaft von Trainer Thibaut Petit verlor in dieser Saison auf nationalem Parkett nur zwei Partien - eine im Best-of-5-Final gegen Genf und eine in der Qualifikation gegen Union Neuchâtel. Wie 2007, 2018, 2022 und 2024 sicherte sich der Klub das Triple aus Meisterschaft, Cup und Ligacup. (riz/sda)
Vingegaard auch im Tessin unwiderstehlich
Jonas Vingegaard lanciert die letzte Giro-Woche mit einem weiteren Etappensieg. Der Däne im rosafarbenen Leadertrikot nutzt den Abstecher ins Tessin, um sich im Gesamtklassement weiter von der Konkurrenz abzusetzen. Der Captain des Teams Visma Lease-a-Bike war auch bei der vierten Bergankunft dieser 109. Italien-Rundfahrt eine Klasse für sich. Er gewann das 16. Teilstück über 113 km von Bellinzona nach Carì solo und baute mit seinem vierten Etappensieg die Führung im Gesamtklassement auf mehr als vier Minuten aus.

Zweiter bei der Bergankunft im Tessin wurde mit einem Rückstand von 1:09 Minuten der Österreicher Felix Gall, der neu auch den 2. Rang im Gesamtklassement belegt. Der Portugiese Afonso Eulalio, der am Samstag nach zehn Tagen in Rosa von Vingegaard als Leader abgelöst wurde, fiel vom 2. in den 5. Gesamtrang zurück. (riz/sda)




Goldener Schuh für Kane
Harry Kane kann sich über eine weitere Auszeichnung freuen. Der Mittelstürmer des FC Bayern wird laut «Kicker» zum zweiten Mal den Goldenen Schuh für den erfolgreichsten Torjäger der Saison in den höchsten europäischen Ligen erhalten. 2024 war der Captain der englischen Nationalmannschaft schon damit ausgezeichnet worden.

Kane kommt im Ranking der European Sports Media auf 72 Punkte für seine 36 Tore in der Bundesliga-Saison – wie auch in der Spielzeit 2023/2024. Auf Platz zwei landete im Ranking mit einem deutlichen Rückstand Norwegens Erling Haaland von Manchester City (27 Tore/54 Punkte) vor Frankreichs Vorjahressieger Kylian Mbappé (25/50) von Real Madrid. (abu/sda/dpa)
Keine Überraschungen im Kader der Frauen-Nati
Nationaltrainer Rafel Navarro verzichtet im Nati-Aufgebot für die WM-Qualifikationsspiele gegen Malta (5. Juni in Lugano) und Nordirland (9. Juni in Lurgan auf grössere Überraschungen. Im Vergleich zum letzten Nati-Aufgebot kommt es nur zu drei Änderungen: Ella Touon (SGS Essen) und Lydia Andrade (1. FC Köln) kehren ins Team zurück, während Torhüterin Lourdes Romero (1. FC Nürnberg) zum ersten Mal für das A-Team nominiert wird.

Nicht im Aufgebot ist Alisha Lehmann. Die 27-jährige Flügelstürmerin war zuletzt bei Leicester nur noch Ergänzungsspielerin. (abu)


Hurricanes mit zweitem Sieg gegen die Canadiens
In den Playoff-Halbfinals der NHL gewinnen die Carolina Hurricanes das dritte Spiel gegen die Montreal Canadiens nach Verlängerung 3:2. Der Sieg bedeutet auch die 2:1-Führung in der Best-of-7-Serie.

14 Minuten waren in der Overtime nötig, ehe Andrei Swetschnikow die Hurricanes mit seinem Treffer erlöste und zum Sieger kürte. Schon vor dem entscheidenden Tor hatten die Gäste das Spiel gegen die Canadiens mit einem Schussverhältnis von 38:13 geprägt. (abu/sda)
New York Knicks erster Finalist
Die New York Knicks gewinnen in den Playoff-Halbfinals das vierte Spiel gegen die Cleveland Cavaliers 130:93 und qualifizieren sich erstmals seit 1999 für den NBA-Playoff-Final.

Die Knicks, die in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit bis zu 45 Punkte Vorsprung auf die Gastgeber hatten, lagen nach jedem Viertel in Führung. Bester Werfer auf Seiten der New Yorker war Karl-Anthony Towns, der für 19 Punkte sorgte. Mehr erzielte einzig Donovan Mitchell, dem für die Cavaliers 31 Punkte gelangen.

Im Final treffen die Knicks, welche den NBA-Titel 1970 und 1973 holten, entweder auf die San Antonio Spurs oder auf Titelverteidiger Oklahoma City Thunder. In der Begegnung steht es derzeit 2:2. (abu/sda)
König Armon Orlik gewinnt im Glarnerland
Die Kranzfeste am Pfingstmontag in Näfels (Glarner-Bündner) und Ruswil (Luzerner) gewinnen Schwingerkönig Armon Orlik sowie das Trio Roman Wandeler, Benno Heinzer und Jonas Amrhyn. Armon Orlik gewann das Glarner-Bündner Kantonale wie schon im Vorjahr - und zum insgesamt sechsten Mal. Im Schlussgang bodigte der Schwingerkönig den erst 17-jährigen Sales Tschudi nach sechseinhalb Minuten mit einem Wyberhaken. Tschudi sorgte zuvor für die Sensation in Näfels. Der Glarner spedierte im fünften Gang Kilchberg-Sieger Damian Ott ins Sägemehl.

In der Innerschweiz kamen 8300 Zuschauer ans Luzernische nach Ruswil. Auch sie erlebten eine grosse Überraschung live mit. Topfavorit Sämi Giger stellte zwei seiner ersten drei Gänge (gegen Sven Schurtenberger und Samuel Schwyzer) und fiel schon vor dem Mittagessen aus der Entscheidung. Im Schlussgang gab es zwischen Sven Schurtenberger und Michael Gwerder keinen Sieger. Dadurch teilten sich Roman Wandeler, Benno Heinzer und Jonas Amrhyn den Festsieg. (riz/sda)




Marlen Reusser beim Giro d'Italia dabei
Marlen Reusser fährt den Giro d'Italia, der Ende Mai beginnt. Wie ihr Management am Montag mitteilt, ist die 34-Jährige nach ihrem Sturz an der Flandern-Rundfahrt wieder fit. Mitte April stürzte Reusser in Flandern und zog sich einen Wirbelbruch zu, der seither konservativ behandelt worden ist.

«Es wäre leicht vermessen zu sagen, dass ich grosse Ambitionen habe. Aber ich komme mit einer wirklich nicht schlechten Form», sagt Reusser über ihren Gesundheitszustand. «Man kann immer schauen, was kommt.» Zwar habe sie nicht in der Höhe trainieren können und auch die längerfristige Vorbereitung sei nicht ganz ideal gewesen - «aber trotzdem sehr gut».

Bereits Anfang Februar war Reusser bei der UAE Tour gestürzt und hatte eine Schulterverletzung und eine Risswunde am Knie auskurieren müssen. Das grosse Saisonziel bleibt die Tour de France. Davor wird Reusser auch noch die Tour de Suisse bestreiten. (hkl/sda)

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