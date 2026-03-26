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USA: Melania Trump und Roboter empfangen Gäste zu Technologie-Anlass

Hier empfängt Melania Trump Gäste im Weissen Haus – zusammen mit einem Roboter

26.03.2026, 14:4826.03.2026, 14:48

Bei einem ungewöhnlichen Auftritt im Weissen Haus hat First Lady Melania Trump gemeinsam mit einem humanoiden Roboter internationale Gäste empfangen.

Der Roboter mit dem Namen «Figure 03» begleitete Trump über einen roten Teppich in den Ostsaal und begrüsste dort internationale Gäste in mehreren Sprachen. Es war das erste Mal, dass ein humanoider Roboter als offizieller Gast im Weissen Haus auftrat.

Der Roboter wurde vom US-Unternehmen Figure AI entwickelt und ist Teil einer neuen Generation humanoider Maschinen, die perspektivisch auch im Alltag eingesetzt werden sollen.

Video: watson/nina bürge

Anlass war der zweite Tag eines Gipfels zu Bildung und Technologie am Mittwoch. Unter den Gästen war die französische Präsidentengattin Brigitte Macron.

An dem zweitägigen Treffen nahmen Vertreter aus rund 45 Staaten sowie führende Technologieunternehmen teil. Ziel des Gipfels sei es unter anderem, junge Menschen besser auf eine zunehmend digital geprägte Welt vorzubereiten, so das Weisse Haus. (sda/dpa)

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Melania Trump in Afrika
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Melania Trump in Afrika
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quelle: ap/ap / carolyn kaster
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Auftritt von Melania Trump mit humanoidem Roboter
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35 Kommentare
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George Cloowney & Brad Pildo
26.03.2026 14:52registriert November 2022
Eigentlich sieht man zwei Roboter.
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ABWESEND
26.03.2026 15:09registriert September 2024
also der links sieht cool aus, die rechts läuft meiner Meinung nach etwas zu steif.
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Belial
26.03.2026 14:56registriert April 2022
Das könnte aber auch ein Ratespiel sein.
"Finde den Roboter".
So viel Unterschied sieht man da gar nicht.
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