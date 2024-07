Biden-Brief: «Bin der beste Mann, um Trump zu schlagen»

In einem langen Brief an die Demokraten rief Präsident Biden am Montag seine Partei dazu auf, zusammenzukommen, um Donald Trump zu besiegen. Dies berichteten diverse US-Medien.

Bild: keystone

«Wir haben einen Job. Nämlich Donald Trump zu besiegen», schrieb der 81-Jährige. Es blieben noch 119 Tage bis zur Wahl, die man nutzen müsse, um vereint vorwärts zu gehen und die Republikaner zu schlagen. Weiter bekräftigte der Präsident, dass er nicht geplant habe, sich aus dem Rennen zurückzuziehen: «Ich will, dass sie alle wissen, dass ich, trotz aller Spekulation in der Presse und anderswo, weiterhin in diesem Rennen bleibe und es auch gewinnen werde.»



Er habe die besorgten Stimmen zu seiner Kandidatur gehört, und könne besser als jeder andere beurteilen, wie gross die Verantwortung eines für die Wahl Nominierten sei. Aber: «Ich kann versichern: Ich würde nicht antreten, wenn ich nicht überzeugt davon wäre, dass ich der beste Mann bin um Trump zu schlagen.»