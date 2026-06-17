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US-Serienmörder zu lebenslanger Haft verurteilt

Er führte ein Doppelleben: US-Serienmörder zu lebenslanger Haft verurteilt

17.06.2026, 22:4817.06.2026, 22:48

Nach jahrzehntelangen Ermittlungen ist ein 62-Jähriger nahe New York wegen der Ermordung von acht Frauen zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Das verkündete Richter Timothy Mazzei an einem Gericht auf Long Island.

Rex Heuermann, who lived a secret life as New Yorks Gilgo Beach serial killer, appears at Suffolk County Court for sentencing on Wednesday, June 17, 2026, in Riverhead, N.Y. (James Carbone/Newsday vi ...
Rex Heuermann führte ein Doppelleben.Bild: keystone

Der New Yorker Architekt Rex Heuermann hatte im April zugegeben, jahrzehntelang ein Doppelleben geführt zu haben: Als Familienvater sei er aus einem Vorort auf Long Island zur Arbeit in die Millionenmetropole gependelt und als Architekt erfolgreich gewesen – daneben habe er immer wieder, wenn seine Frau verreist war, Sexarbeiterinnen engagiert und diese dann erwürgt und ihre Leichen auf Long Island abgelegt. Häufig geschah das am Gilgo-Strand, weswegen Heuermann in den USA auch als Gilgo-Beach-Serienmörder bekannt ist.

Jahrelang fehlte den Ermittlern in dem Fall trotz mehrerer Leichenfunde jede Spur zum Täter, bis schliesslich immer mehr Hinweise zu Heuermann führten. Den Ausschlag gab schliesslich unter anderem seine DNA an weggeworfenen Pizza-Resten. (hkl/sda/dpa)

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