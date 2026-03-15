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St. Patrick's Day: Hier wird der Chicago River grün gefärbt

Hier wird der Chicago River zum St. Patrick's Day grün gefärbt

15.03.2026, 16:0215.03.2026, 16:02

Am vergangenen Samstag, dem 14. März, wurde der Chicago River in der US-amerikanischen Stadt Chicago leuchtend grün gefärbt. Dies wurde anlässlich des St. Patrick's Day gemacht.

Der St. Patrick's Day ist ein irischer Feiertag und eigentlich ein Gedenktag für den irischen Bischof Patrick. Dieser lebte im 5. Jahrhundert und gilt heute als der erste christliche Missionar in Irland.

Video: watson/nina bürge

Der Fluss wird seit 1962 von der Klempnergesellschaft von Chicago gefärbt. Mit zwei Booten wird Pulver in das Flusswasser geworfen. Dieses sieht erst orange aus und wird später zu einem leuchtenden Grün. Die Zusammensetzung des Pulvers ist streng geheim, jedoch ungefährlich für die Umwelt und die Tiere im Wasser.

Die Farbe hält einige Stunden an, wenn das Wetter gut ist, kann der Fluss bis zu einem Tag knallgrün bleiben. Daraufhin löst sich das Pulver auf und wird flussabwärts geschwemmt.

Die Tradition hat dadurch begonnen, dass Klempner eine Farbe entdeckt haben, die dann genutzt wurde, um undichte Rohre zu finden.

In Chicago wird der St. Patrick's Day jährlich ausgiebig gefeiert. Neben der Färbung des Flusses gibt es auch einen Umzug, dieser fand ebenfalls am Samstag, dem 14. März, statt. (nib)

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