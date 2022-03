Heute ist St. Patrick's Day! Dazu 8 Drinks mit Irish Whiskey zum anstossen

Sláinte! Wir müssen uns ja nicht unbedingt grün anziehen und behaupten, wir seien irisch ... aber gemeinsam anstossen sollten wir schon, am St. Patrick's Day, oder?

Am Donnerstag, 17. März ist Saint Patrick's Day! Genauer: Der Gedenktag des irischen Bischofs Patrick aus dem 5. Jahrhundert, der als erster christlicher Missionar auf der Insel gilt und heute den Status des Schutzheiligen der Insel innehält.

Bild: wikicommons

Der 17. März ist in der Republik Irland und in Nordirland ein gesetzlicher Feiertag (und – interessanterweise – auch im britischen Überseegebiet Montserrat sowie in der kanadischen Provinz Neufundland). Nicht so in den USA – was aber niemand daran hindert, ... ach, ihr wisst schon ...

Bild: reddit

In der Tat, manch ein Ire kann nur staunen ab dem Getue in einer durchschnittlichen US-Stadt. Als Kommentar dazu dieses Verbotsschild in einem irischen Pub in Wembley:

Bild: watson/obi

Aber wir schweifen ab. Denn wir alle wollen und sollen auch sehr wohl zum St. Patrick's Day anstossen! Am besten mit einem der grossartigsten Produkte, welche The Emerald Isle hergibt: Irish Whiskey!

Schliesslich soll es ebendieser Saint Patrick gewesen sein, der die Kunst des Destillierens aus den Mittelmeerländern auf die Insel gebracht hat – womit Whiskey eine irische Erfindung wäre und erst danach Schottland kam.

Vielleicht. Die Iren und die Schotten streiten sich selbstredend darüber.

Was aber unbestritten ist, ist, dass die älteste lizenzierte Whiskey-Destillerie der Welt in Irland steht: In County Antrim, Nordirland, erhielt die örtliche Destillerie von König James I. anno 1608 die Lizenz, Whiskey zu brennen. Daraus entstand die Old Bushmills Distillery, die heute noch produziert – womit sie die am längsten betriebene Whiskeybrennerei der Welt ist.

Bild: AP/PA

Indirekt ist es ebenfalls den üblen englischen Kolonialherren zu verdanken, dass irischer Whiskey eine weltweit einzigartige Herstellungsweise hat: Pure Pot Stills – so umgingen die erfinderischen Iren die von der Kolonialmacht auferlegte Malzsteuer. Irischer Whiskey wird nämlich in drei Arten unterteilt: Single Malt, Blended und Pure Pot Still. Während man die ersteren auch andernorts auf der Welt kennt, wurden Pure Pot Stills aus der Not geboren, als die Engländer anfingen, im 19. Jahrhundert das Malz zu besteuern. Also begannen die Iren, den Whiskey aus gemälzter und ungemälzter Gerste herzustellen. Der ungemälzte Anteil überwog, sodass man einiges an Malzsteuer einsparen konnte. Schon war eine völlig neue Whiskeygattung geboren.

Bild: shutterstock

Noch heute werden Redbreast, etwa, oder Green Spot nach diesem Verfahren hergestellt. Und für ihre Blended Whiskeys verwenden die Iren nicht nur Single Malt und Grain Whiskey, sondern fügen auch noch Pure Pot Still Whiskey hinzu.

Ach, übrigens: Whisky oder Whiskey? Beides! Es kommt auf die Herkunft an. Doch es gibt keine global geregelte Schreibweise. Die Faustregel lautet: Whisky aus Ländern ohne E (Scotland, Canada, Japan) wird ohne E geschrieben, Whiskey aus Ländern mit E (UnitEd StatEs, IrEland) mit.

So jetzt. Wir wollen nun ein paar Drinks-Rezepte mit Irish Whiskey!

Okay, grundsätzlich gilt: Jeder klassische Whiskey-Cocktail (Old Fashioned, Whiskey Sour etc.) geht auch mit Irish Whiskey. Das ergibt eine etwas andere Geschmacksnote, gewiss, aber funktionieren tun die Drinks alleweil! Fangen wir doch gleich mit einem Cocktail an, der gewissermassen der irische Manhattan sein könnte:

Dubliner

Bild: shutterstock

6 cl Irish Whiskey

1,5 cl Grand Marnier

1,5 cl roter Vermouth

3 Tropfen Orange Bitters

Maraschino-Kirschen zum Garnieren Whiskey, Grand Marnier, Vermouth und Orange Bitters in ein mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und sanft umrühren bis eiskalt. In ein vorgekühltes Cocktailglas abseihen. Mit 1-2 Maraschino-Kirschen garnieren.

Irish Coffee

Ganz klar: Dieser Klassiker darf nicht fehlen.

Bild: shutterstock

4 cl Irish Whiskey

8 cl frisch gebrühter heisser Kaffee

3 cl Vollrahm (falls möglich, leicht geschlagen)

1 TL brauner Zucker In einem hitzebeständigen Glas den Zucker im heissen Kaffee auflösen. Whiskey vorsichtig untermischen und mit Rahm toppen. Heiss servieren.

Cameron's Kick

Ein altes Rezept, das erstmals in Harry MacElhone's «ABC of Mixing Cocktails» anno 1922 erschien und irische und schottische Brände mit Zitronensaft zu einem erfrischenden Drink kombiniert.

Bild: shutterstock

3 cl Pure Pot Still Irish Whiskey

3 cl blended Scotch Whiskey

1,5 cl frisch gepresster Zitronensaft

1,5 cl Orgeat (Mandelsirup)

Grangenzeste, zum Garnieren Alle Zutaten (ausser der Garnitur) in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein vorgekühltes Cocktailglas abseihen und mit einem Stück Orangenzeste garnieren.

Tipperary

Bild: shutterstock

5 cl Single Malt Irish Whiskey

2 cl roter Vermouth

1 cl Chartreuse verte

1 Schuss eiskaltes Wasser

2 Tropfen Orange Bitters

1 Schuss Zuckersirup

Orangenzeste, zum Garnieren Alle Zutaten (ausser der Garnitur) in ein mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und sanft umrühren bis eiskalt. In ein vorgekühltes Cocktailglas abseihen. Mit einem Stück Orangenzeste garnieren.

Dublin Spider Highball

Ein süffiger Longdrink, der dank Angostura Bitters etwas Tiefe erlangt.

5 cl blended Irish Whiskey

3 Tropfen Angostura Bitters

10 cl Ginger Ale

Sämtliche Zutaten in ein mit Eiswürfel gefülltes Collins-Glas geben und vorsichtig umrühren.

Pickleback

Essig aus dem Essiggurken-Glas? Nicht jedermanns Sache. Aber man ist schliesslich auch nicht jedermann.

Bild: shutterstock

1 Shotglas Jameson

1 Shotglas Essig aus dem Saure-Gurken-Glas

Zuerst den Whiskey shotten (oder nippen), danach die Gurkenlake.

Dublin Drop

Einer dieser Drinks im Boilermaker -Stil. In Anlehnung auf die beliebten Jägerbombs mitunter auch Irish Car Bomb Cocktail genannt, ... in den USA unproblematisch, in Irland und Grossbritannien bis heute noch freilich noch als etwas anstössig empfunden wird. Dublin Drop ist jedenfalls eine treffende Bezeichnung:

Bild: shutterstock

2 cl Irish Whiskey

2 cl Baileys Irish Cream

Guinness Whiskey und Baileys vorsichtig in ein Shotglas einschenken. Ein Pint-Glas zu drei Viertel füllen und das Shotglas darin fallen lassen.

Irish Medicine

Und hier noch ein Drink für wenn man erkältet ist oder sonst ein wenig kränkelt:

Bild: shutterstock

2 cl Irish Whiskey (oder mehr, je nach Lust und Laune)

Saft einer halben Zitrone

1 EL Honig

Kochendes Wasser​ Whiskey, Zitronensaft und Honig in einem hitzebeständigen Glas oder Tasse vermischen, mit kochendem Wasser auffüllen. Im warmen Winterpyjama ins Bett steigen, alles austrinken und ins Koma fallen. Am nächsten Tag geht's einem dann markant besser.

Sláinte, allerseits! Und happy Saint Patrick's Day!