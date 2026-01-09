wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
USA

Nach US-Eingreifen: Schattenflotte kehrt unter russischer Flagge zurück

KEYPIX - epa12634147 An undated handout photo made available by the US European Command (EUCOM)&#039;s X account on 07 January 2026 shows the ship Marinera (previously named Bella 1) seen in the dista ...
Der Tanker "Marinera", vormals "Bella 1" (Archivbild): Das Schiff wurde diese Woche von US-Soldaten gestoppt.Bild: keystone

Nach Trumps Eingreifen: Schattenflotte kehrt unter russischer Flagge zurück

Die USA gehen gegen Putins Schattenflotte vor. Nun beobachten Schifffahrtsexperten einen bizarren Trend.
09.01.2026, 18:3309.01.2026, 18:33
Peter Riesbeck / t-online
Ein Artikel von
t-online

Nach dem Vorgehen des US-Militärs gegen einen mutmasslichen Tanker der russischen Schattenflotte im Nordatlantik wechseln mehrere Schiffe ihren Flaggenstaat. Nach Angaben des Schifffahrtsversicherers Lloyd's sind allein in den vergangenen vier Wochen 17 Schiffe unter die russische Flagge zurückgekehrt. Verglichen mit lediglich 15 Frachtern in den fünf Monaten zuvor. Das berichtete die Zeitung «Guardian».

Als Schattenflotte werden Schiffe bezeichnet, die mit Blick auf die Ukraine-Sanktionen des Westens unter eine neue Flagge fliehen. Russlands Staatschef Wladimir Putin kann so das westliche Öl-Embargo umgehen und Devisen für seine Kriegskasse erzielen.

Zuletzt hatte die US-Marine Jagd auf den Tanker «Marinera» gemacht und den Frachter im Nordatlantik zwischen Island und Schottland aufgebracht. Das Schiff hatte zuvor die US-Blockade vor Venezuela durchbrochen und auf der Fahrt als neuen Flaggenstaat plötzlich Russland angegeben. Zudem hatte die US-Marine den Tanker «M/T Sophia» festgesetzt. Entsprechende Bilder veröffentlichte die US-Navy.

Schifffahrtsexpertin Bridget Diakun bezifferte die Zahl der Schattenfrachter, die die Öl-Sanktionen gegen Russland, Iran und Venezuela umgehen, auf rund 1'400 Schiffe. In den vergangenen Wochen gab es jedoch einen Trend, unter die russische Flagge zurückzukehren. Hintergrund ist wohl die Hoffnung, Russland könnte sich für die Besatzung einsetzen. So hatte der Kreml nach dem Zwischenfall vor Island die Freilassung der russischen Mitglieder der «Marinera»-Crew gefordert.

Die neusten Entwicklungen:

USA beschlagnahmen erneut einen Tanker in der Karibik

Die Schattenflotte wurde in der Ostsee auch mit Drohnen-Zwischenfällen in Verbindung gebracht. Unter anderem in Dänemark. Der US-Sender CNN hatte Ende vergangenen Jahres berichtet, dass jenseits der Schiffscrew auch russische Agenten an Bord der Schattenflotte entsandt werden.

Der dänische Sicherheitsexperte Jacob Kaarsbo sagte CNN: «Jeder, der auch nur ein bisschen Ahnung hat, weiss, dass diese Leute ihre Befehle vom russischen Staat erhalten, aber es ist schwer zu beweisen.»

Verwendete Quellen:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die wundersame Welt der amerikanischen Supermärkte
1 / 28
Die wundersame Welt der amerikanischen Supermärkte
Vielleicht ist er auch von einer anderen Welt.
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
US-Militär übernimmt Tanker im Atlantik
Video: twitter
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Mülllawine auf Philippinen – Ein Toter, Dutzende Vermisste
Durch eine gewaltige Mülllawine ist auf einer Deponie auf den Philippinen ein Mensch ums Leben gekommen, viele weitere sind verschüttet.
Zur Story