USA beschlagnahmen erneut einen Tanker in der Karibik

Die USA haben am frühen Freitagmorgen einen weiteren Öltanker geentert. Das Schiff soll russisches Öl transportiert haben.

Die USA haben Medienberichten zufolge einen weiteren Öltanker beschlagnahmt. Dieses Mal handle es sich im das Schiff «Olina», wie ein ein US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Das Schiff soll wie Reuters berichtet «fälschlicherweise» unter der Flagge von Osttimor gefahren und zuvor von Venezuela aus gestartet sein.

Es ist bereits der fünfte derartige Einsatz in den letzten Wochen. Bereits am Mittwoch hatten die USA den Öltanker «Bella-1» zwischen Schottland und Island geentert. Es hiess, das Schiff bedrohe «die Sicherheit und Stabilität der westlichen Hemisphäre».

US-Präsident Donald Trump hatte bereits vor dem Militäreinsatz am Wochenende in Venezuela samt Gefangennahme von Präsident Nicolás Maduro eine Seeblockade für sanktionierte Öltanker angeordnet, die Richtung Venezuela steuern oder einen Hafen des rohstoffreichen Landes verlassen. Russland wird von den westlichen Alliierten beschuldigt, alte Tanker zu nutzen, um Sanktionen zu umgehen. (fan/dpa)

