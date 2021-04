International

USA: Mordanklage gegen Mutter nach Tod ihrer drei Kinder



In Kalifornien muss sich eine 30-jährige Frau wegen dreifachen Kindesmordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles gab die Anklage am Montag bekannt. Der Frau wird vorgeworfen, am 10. April ihre dreijährige Tochter Joanna, den zweijährigen Sohn Terry und die sechs Monate alte Sierra getötet zu haben. Nach Mitteilung der Behörde soll sie das jüngste Kind mit einem Messer getötet haben. Sie selbst hatte behauptet, sie habe die Kinder ertränkt, um sie vor Missbrauch zu bewahren. Bezirksstaatsanwalt George Gascón sagte den Angehörigen der Opfer «in dieser unglaublich schwierigen Zeit» Unterstützung zu.

Die schockierende Tat war am 10. April bekanntgeworden, als die Grossmutter der Kinder die drei Leichen in einer Wohnung in Reseda, nordwestlich von Los Angeles, fand. Von der Mutter fehlte zunächst jede Spur. Sie wurde später mehr als 200 Kilometer entfernt festgenommen. Ihr wird auch die Entwendung eines Autos während ihrer mutmasslichen Flucht vorgeworfen.

In einem TV-Interview in Untersuchungshaft hatte die Frau vorige Woche angegeben, sie glaube, dass ihr Ex-Partner, der Vater der Kinder, und dessen Freunde in Menschenhandel verwickelt und die Kinder in Gefahr gewesen seien. Sie sei bei der Tötung «sanft» vorgegangen und habe die Kinder dabei umarmt und geküsst, sagte sie dem Sender NBC.

Die Eltern waren in einen Sorgerechtsstreit verwickelt. Der Vater habe kürzlich vor Gericht erklärt, die Mutter leide an paranoiden Störungen und sei mental instabil, berichtete die «Los Angeles Times». Sie habe an Verschwörungstheorien geglaubt. Die Tat passierte einen Tag, bevor der Vater seine Kinder besuchen wollte. (sda/dpa)

