Frachtflugzeug explodiert bei Start in USA – mindestens 3 Tote

Ein Frachtflugzeug ist im US-Bundesstaat Kentucky beim Start explodiert. Laut dem Gouverneur starben mindestens drei Menschen.
05.11.2025, 02:36

Nach Angaben der Bundesluftfahrtbehörde (FAA) war die Maschine vom Typ McDonnell Douglas MD-11 gegen 17.15 Uhr (Ortszeit) vom Louisville Muhammad Ali International Airport abgehoben. Aufnahmen vom Unglücksort zeigen, dass sie unweit der Startbahn abstürzte und in einem gigantischen Feuerball aufging.

Zunächst wurden Verletzte gemeldet, wie die Polizei von Louisville auf der Plattform X mitteilte, später gab Gouverneur Andy Beshear bekannt, dass mindestens drei Personen ums Leben kamen. Diese Zahl dürfte noch steigen, so Beshear. Von mindestens elf Verletzten hätten einige sehr schwere Verletzungen erlitten.

Der Flughafen wurde nach dem Vorfall geschlossen. Flüge nach Louisville und Abflüge seien vorübergehend ausgesetzt, hiess es auf der X-Seite des Flughafens.

Auf dem Weg nach Honolulu

Das Langstreckenflugzeug war laut FAA auf dem Weg zu einem Flughafen in Honolulu auf der US-Inselgruppe Hawaii. Die Ursache des Absturzes war zunächst unklar. Aufnahmen vom Unglücksort zeigen eine riesige Flammenwand, über der Rauchsäulen aufsteigen.

Laut dem Fernsehsender CNN stürzte die Maschine anscheinend in ein Industriegebiet in unmittelbarer Nähe des Flughafens. Auf einem Autoverwertungshof und auf einem Lkw-Parkplatz soll es brennen. Da die Maschine kurz zuvor abgehoben war und einen langen Flug vor sich hatte, ist wahrscheinlich, dass sie voll betankt war. (sda/dpa/con)

