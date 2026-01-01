Taylor Swift macht einer Stadionmitarbeitering eine Freude zu Weihnachten. Bild: keystone

Taylor Swift gibt Stadionmitarbeiterin Mega-Trinkgeld (nach Normalo-Massstab)

Eine Angestellte im Arrowhead Stadium erhält an Weihnachten ein unerwartetes Geschenk. Taylor Swift und Travis Kelce bedanken sich bei ihr für den Feiertagsdienst.

Maria Bode / t-online

Eine Stadionmitarbeiterin in Kansas City hat von Taylor Swift an Weihnachten ein grosszügiges Trinkgeld von 600 Dollar (etwa 475 Franken) erhalten. Die Sängerin überreichte der überraschten Angestellten Robyn Gentry während eines Footballspiels der Kansas City Chiefs das Geld als Dankeschön für ihren Feiertagsdienst. Das schrieb Gentry selbst in einem Taylor-Swift-Fan-Forum auf Facebook.

«Sie lief herum und wünschte allen frohe Weihnachten und kam auf mich zu», beschrieb Gentry. Swift habe sich schliesslich für ihren Einsatz am Feiertag bedankt und ihr das Geld überreicht. «Ich war wie gelähmt», schilderte sie weiter.

Auch Swifts Verlobter, der NFL-Star Travis Kelce, und dessen Mutter Donna waren bei der Aktion dabei. «Travis und sie lächelten breit und wünschten immer wieder frohe Weihnachten», erinnerte sich Gentry. Erst als das Paar weitergegangen war, habe sie realisiert, was sie in der Hand hielt: 600 Dollar – eine Summe, die ihrem kompletten zweiwöchigen Gehalt entspricht.

Taylor Swift und Travis Kelce gemeinsam im Stadion. Bild: keystone

«Noch nichts davon ausgegeben»

Die Mitarbeiterin war von der Geste so berührt, dass sie in Tränen ausbrach. «Ich hatte gerade so viel für Weihnachtsgeschenke für acht Kinder ausgegeben», erklärte sie in ihrem Beitrag. Aus Dankbarkeit rahmte sie einen der 100-Dollar-Scheine ein und teilte ein Foto davon in der Facebook-Gruppe. «Ich habe noch nichts davon ausgegeben», schrieb Gentry. «Taylor und Travis sind wunderbar freundliche Menschen.»

Zwar relativiert sich die Geste beim Blick auf Taylor Swifts Vermögen. Die Sängerin gehört mit einem geschätzten Gesamtvermögen von 1,6 Milliarden US-Dollar zu den 3000 reichsten Menschen der Erde. Bricht man das 600-Dollar-Trinkgeld auf US-Durchschnittsverhältnisse herunter (335'000 USD Vermögen pro Kopf), entspräche dieses einem 12,50-Dollar-Trinkgeld.

Doch die Sängerin zeigt sich auch sonst immer wieder grosszügig. Nebst dieser persönlichen Geste hatte Swift vor Weihnachten jeweils eine Million Dollar an die American Heart Association und an die Organisation Feeding America gespendet. Zudem beschenkte sie auch ihre eigenen Mitarbeiter reich. (t-online/con)

