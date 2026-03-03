sonnig10°
DE | FR
burger
International
USA

Italiens Verteidigungsminister Crosetto wegen Dubai-Reise in Kritik

Italiens Verteidigungsminister wegen Dubai-Reise in Kritik

03.03.2026, 13:1503.03.2026, 13:15

Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto steht wegen eines Aufenthalts in Dubai zu Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran zunehmend in der Kritik.

Italy&#039;s Defence Minister Guido Crosetto attends a press conference after the Five Defense Ministers meeting in Berlin, Germany, Friday, Nov. 14, 2025. (AP Photo/Ebrahim Noroozi) Germany Defense M ...
Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto war in Dubai in den Ferien.Bild: keystone

Der Politiker der rechten Regierungspartei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) wurde von den Angriffen am Wochenende offensichtlich überrascht. Crosetto hielt sich zusammen mit seiner Familie in dem Emirat auf. Die Opposition wirft ihm auch vor, über den Zweck seiner Reise falsch Auskunft gegeben zu haben.

Inzwischen ist der Verteidigungsminister wieder in Rom. Crosetto wurde mit einer Militärmaschine nach Hause gebracht – nach seinen Angaben auf eigene Kosten. Dort musste er sich vor einem parlamentarischen Ausschuss einer Befragung stellen.

Im Unterschied zu vielen anderen Touristen, die weiterhin in der Region festsitzen, kehrte seine Familie ebenfalls bereits nach Rom zurück. Nach italienischen Medienberichten geschah dies an Bord einer der ersten eigens gecharterten Maschinen.

Meloni stellt sich hinter Minister

Die Opposition hielt dem rechten Politiker vor, widersprüchliche Angaben über den Grund seiner Reise gemacht zu haben. Crosetto verteidigte sich mit den Worten, er habe «immer dieselbe Version» geäussert. Er habe eine «institutionelle Verpflichtung» – ein Treffen mit dem Verteidigungsminister der Emirate – mit einem Besuch bei der Familie verbunden. Crosetto musste nach eigenen Angaben am Wochenende wegen der Angriffe des Irans auf Dubai in einen Bunker.

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (ebenfalls Fratelli d'Italia) stellte sich hinter ihren Minister. Sie sagte zu dem Streit am Montagabend nur: «Ich kann sagen, dass Minister Crosetto nie aufgehört hat, seine Arbeit zu verrichten.» Meloni steht seit dreieinhalb Jahren an der Spitze einer Koalition aus drei rechten und konservativen Parteien. Crosetto gehört seit Beginn an zu ihrem Kabinett. (hkl/sda/dpa)

Iran-Krieg: Gold verliert über 4 Prozent, Silber über 12 Prozent
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Frankreich erhöht Zahl seiner Atomsprengköpfe
Frankreich erhöht angesichts wachsender globaler Bedrohungen die Zahl seiner Atomsprengköpfe. Das habe er angeordnet, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Anders als bisher werde Frankreich nicht mehr über die Zahl seiner Atomwaffen informieren. «Wer frei sein will, muss gefürchtet sein. Wer gefürchtet sein will, muss stark sein.»
Zur Story