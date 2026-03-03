sonnig10°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Gold

Gold verliert über 4 Prozent, Silber über 12 Prozent

Gold wird in der Corona-Krise immer beliebter. Der Preis des gelben Edelmetalls hat am Dienstag mit 1767 Dollar je Unze den h
Die Edelmetalle haben am Dienstag im Handel nachgegeben.Bild: sda

Iran-Krieg: Gold verliert über 4 Prozent, Silber über 12 Prozent

03.03.2026, 13:0803.03.2026, 13:08

Die Edelmetalle haben am Dienstag im Handel nachgegeben und wurden von Anlegern zugunsten von Energie und dem US-Dollar gemieden. Diese gelten angesichts der durch den Konflikt im Nahen Osten ausgelösten Preisexplosion bei Öl und Gas als strategisch interessanter.

Kurz vor dem Mittag verlor Gold fast 4 Prozent auf 5114 Dollar je Unze (31,1 Gramm), nachdem es zeitweise mehr als 4 Prozent eingebüsst hatte. Silber fiel um 10 Prozent auf 80 Dollar je Unze, nachdem es zuvor mehr als 12 Prozent nachgegeben hatte.

«Die Investoren verkaufen wahllos, selbst sichere Häfen wie Gold», um «in den Dollar und in Energie zu flüchten», erklärte Kathleen Brooks, Analystin beim Broker XTB, der Nachrichtenagentur AFP. (sda/awp/afp)

Mehr zum Iran-Krieg:

Bericht: US-Truppen soll gesagt worden sein, Iran-Krieg sei für Rückkehr Jesu
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Iran-Krieg in Bildern
1 / 20
Iran-Krieg in Bildern

USA und Israel haben am 28. Februar 2026 den Iran angegriffen. Diese Aufnahme zeigt den Abschuss einer Rakete von einem Schiff der US-Marine.
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Statt über den Iran sprach Trump an der Pressekonferenz lieber über … Vorhänge
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Holcim meldet Gewinneinbruch von über 73 Prozent – so kam es dazu
Der Baustoffkonzern Holcim hat im vergangenen Jahr einen Gewinnbruch erlitten. Der Reingewinn fiel von 1,46 Milliarden auf 387 Millionen Franken. Grund ist der Verkauf des Geschäfts in Nigeria, der einen hohen Währungsverlust von 1,38 Milliarden Franken einbrockte, wie Holcim am Freitag bekannt gab. Ohne diesen Sondereffekt sei der Reingewinn dagegen um 3,9 Prozent auf 1,78 Milliarden Franken gestiegen.
Zur Story