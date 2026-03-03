Die Edelmetalle haben am Dienstag im Handel nachgegeben. Bild: sda

Iran-Krieg: Gold verliert über 4 Prozent, Silber über 12 Prozent

Die Edelmetalle haben am Dienstag im Handel nachgegeben und wurden von Anlegern zugunsten von Energie und dem US-Dollar gemieden. Diese gelten angesichts der durch den Konflikt im Nahen Osten ausgelösten Preisexplosion bei Öl und Gas als strategisch interessanter.

Kurz vor dem Mittag verlor Gold fast 4 Prozent auf 5114 Dollar je Unze (31,1 Gramm), nachdem es zeitweise mehr als 4 Prozent eingebüsst hatte. Silber fiel um 10 Prozent auf 80 Dollar je Unze, nachdem es zuvor mehr als 12 Prozent nachgegeben hatte.

«Die Investoren verkaufen wahllos, selbst sichere Häfen wie Gold», um «in den Dollar und in Energie zu flüchten», erklärte Kathleen Brooks, Analystin beim Broker XTB, der Nachrichtenagentur AFP. (sda/awp/afp)