Kirk-Mord: Tyler Robinson soll der mutmassliche Täter sein

Behörden benennen 22-jährigen Tyler Robinson als mutmasslichen Täter

12.09.2025, 15:1112.09.2025, 16:45
Mugshot von Tyler Robinson. Verdächtiger im Charlie-Kirk-Attentat.
Diese Polizeifotos zeigen den mutmasslichen Kirk-Attentäter.Bild: Utah Gov. Spencer Cox

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat vorhergehende Medienberichte, wonach es sich bei dem mutmasslichen Täter im Kirk-Attentat um den 22-jährigen Tyler Robinson handeln soll, bestätigt. Demnach wandte sich ein Familienmitglied des Tatverdächtigen am Donnerstag an einen Freund der Familie. Dieser habe wiederum dem Büro eines Sheriffs die Information weitergegeben, dass der Tatverdächtige gestanden oder angedeutet habe, dass er die Tat begangen habe.

Im Gespräch mit dem Umfeld Robinsons habe das FBI erfahren, dass der mutmassliche Täter in den letzten Jahren «politischer» geworden sei. So hätte der 22-Jährige bei einem Abendessen erwähnt, dass er Charlie Kirk nicht mochte und dass dieser «Hassnachrichten» verbreite.

Weiter habe das FBI bei der Untersuchung der technischen Geräte des mutmasslichen Täters einen Chatverlauf auf der Online-Plattform Discord mit dessen Mitbewohner gefunden. Darin hätten die beiden darüber getextet, dass Robinson ein Gewehr von einem «Drop-Point» abholen solle, und, dass er es in einem Tuch eingewickelt in einem Busch verstecken solle.

Zudem machte das FBI Angaben zur verwendeten Waffe. Es handle sich dabei um einen Repetierer des Typs Mauser 98-06. An einer Hülse und mehreren nicht verschossenen Patronen habe man Gravuren aufgefunden. Diese waren unter anderem: «*notices bulges* OwO, what's this?», «Hey Fascist! Catch!», «Bella Ciao, Ciao, Ciao» und «If you read this, you are gay LMAO». Auf einer Patrone seien drei nach unten weisende Pfeile eingraviert worden. (cpf, mit Material der sda)

Mehr zu Charlie Kirk:
Konservativer Politaktivist Charlie Kirk wird auf Universitäts-Campus erschossen
Video: watson
Die beliebtesten Kommentare
avatar
drofskenen
12.09.2025 15:28registriert August 2021
Wieso erfahren wir einfach alles von Trump himself? Gibt es keine Polizeisprecher, Polizeipräsidenten, Leiter der Ermittungen etc.? Schon crazy, er haut einfach alles raus, was er will.
15919
avatar
Der Micha
12.09.2025 15:31registriert Februar 2021
Früher wurden solche Festnamen von den örtlichen Behörden bei einer Pressekonferenz veröffentlicht. Unter der Orange werden diese Informationen jetzt vom Präsidenten persönlich bei FOX News erzählt und das ganze nur, damit er sich selbst beweihräuchern kann.

Es ist alles so absurd geworden.
14219
avatar
Reli
12.09.2025 15:35registriert Februar 2014
Utah kennt die Todesstrafe und wendet sie auch an: Welche Überwindung muss es den Vater gekostet haben, den Sohn zu überzeugen, sich zu stellen.
1136
97
