Behörden benennen 22-jährigen Tyler Robinson als mutmasslichen Täter

Diese Polizeifotos zeigen den mutmasslichen Kirk-Attentäter. Bild: Utah Gov. Spencer Cox

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat vorhergehende Medienberichte, wonach es sich bei dem mutmasslichen Täter im Kirk-Attentat um den 22-jährigen Tyler Robinson handeln soll, bestätigt. Demnach wandte sich ein Familienmitglied des Tatverdächtigen am Donnerstag an einen Freund der Familie. Dieser habe wiederum dem Büro eines Sheriffs die Information weitergegeben, dass der Tatverdächtige gestanden oder angedeutet habe, dass er die Tat begangen habe.

Im Gespräch mit dem Umfeld Robinsons habe das FBI erfahren, dass der mutmassliche Täter in den letzten Jahren «politischer» geworden sei. So hätte der 22-Jährige bei einem Abendessen erwähnt, dass er Charlie Kirk nicht mochte und dass dieser «Hassnachrichten» verbreite.

Weiter habe das FBI bei der Untersuchung der technischen Geräte des mutmasslichen Täters einen Chatverlauf auf der Online-Plattform Discord mit dessen Mitbewohner gefunden. Darin hätten die beiden darüber getextet, dass Robinson ein Gewehr von einem «Drop-Point» abholen solle, und, dass er es in einem Tuch eingewickelt in einem Busch verstecken solle.

Zudem machte das FBI Angaben zur verwendeten Waffe. Es handle sich dabei um einen Repetierer des Typs Mauser 98-06. An einer Hülse und mehreren nicht verschossenen Patronen habe man Gravuren aufgefunden. Diese waren unter anderem: «*notices bulges* OwO, what's this?», «Hey Fascist! Catch!», «Bella Ciao, Ciao, Ciao» und «If you read this, you are gay LMAO». Auf einer Patrone seien drei nach unten weisende Pfeile eingraviert worden. (cpf, mit Material der sda)