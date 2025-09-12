wechselnd bewölkt17°
Kirk-Mord: US-Medium veröffentlicht den Namen des mutmasslichen Täters

Kirk-Mord: US-Medium veröffentlicht den Namen des mutmasslichen Täters

12.09.2025, 15:1112.09.2025, 15:26
Vom FBI veröffentlichte Aufnahmen einer gesuchten Person im Mordfall Charlie Kirk (11. Sept. 2025)
Diese Bilder des mutmasslichen Täters waren vom FBI veröffentlicht worden.Bild: Screenshot: x.com

Laut dem US-Medium New York Post handelt es sich beim mutmasslichen Mörder Charlie Kirks um den 22-jährigen Tyler Robinson aus Utah. Das Blatt bezieht sich auf eine Quelle aus Sicherheitskreisen. US-Präsident Donald Trump hatte verkündet, dass der mutmassliche Täter «mit ziemlicher Sicherheit» gefasst sei.

Gemäss Trump hatte Robinson die Tat gegenüber seinem Vater gestanden, welcher ihn anschliessend überzeugte, sich den Behörden zu stellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Robinson tatsächlich der Täter ist, sei hoch, so Trump.

Eine offizielle Bestätigung durch die Behörden steht noch aus. Bislang war nur bekannt, dass es sich um einen Mann in College-Alter handle, der mit schwarzem Hemd, Jeans und schwarzer Weste unterwegs war. Das FBI hatte Bilder des mutmasslichen Täters veröffentlicht. (cpf)

