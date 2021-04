Ältester Mensch der USA gestorben – sie hatte 120 Ururenkel

Interview

LSD-Forscherin: «Unsere Probanden beschreiben ein universelles Verbundenheitsgefühl»

LSD galt als die Hippie-Droge schlechthin und wurde in den 70er-Jahren in der Schweiz verboten. Die Neuropsychologin Katrin Preller sieht in der Substanz ein grosses Potenzial, um psychische Krankheiten zu therapieren. Sie forscht an einem LSD-Medikament.

Am 19. April schwingen sich auf der ganzen Welt LSD-Fans aufs Velo und feiern den Bicycle-Day, angelehnt an die berauschte Heimfahrt von Albert Hoffmann, am Tag als er das LSD erfunden hatte. Frau Preller, können Sie diese Euphorie für die Substanz nachvollziehen?Ich unterscheide zwischen dem illegalen Freizeitgebrauch von LSD und dem, was wir legal und mit den nötigen Bewilligungen in der Forschung machen. Und dort kann ich die Euphorie tatsächlich nachfühlen, weil die Ergebnisse, die uns …