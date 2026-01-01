Weltweite Anteilnahme: Diese Politiker bekunden der Schweiz ihr Beileid

Die Katastrophe in Crans-Montana VS hat im In- und Ausland Bestürzung ausgelöst. Zahlreiche Länder versicherten der Schweiz am Neujahrstag ihre Solidarität und Anteilnahme.

Mehr «International»

Guy Parmelin, Bundespräsident

Bundespräsident Parmelin drückt Angehörigen sein Beileid aus Bundespräsident Guy Parmelin hat den Familien der Opfer und den Verletzten von Crans-Montana sein tiefes Beileid ausgesprochen. Seine Gedanken seien bei ihnen, schrieb er am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst X.

Bild: Screeshot x

«Was ein Moment der Freude sein sollte, verwandelte sich in der Nacht in Crans-Montana in Trauer, die die ganze Schweiz und das Ausland betrifft» Guy Parmelin

Der Bundesrat habe die «Tragödie mit tiefer Bestürzung zur Kenntnis genommen».

Alain Berset, Präsident Europarat

Europaratspräsident und alt Bundesrat Alain Berset schrieb auf X, er sei zutiefst schockiert und traurig über das Drama, das sich in der Nacht in Crans-Montana ereignet habe. Seine Gedanken seien bei den Opfern, ihren Familien und ihren Angehörigen.

Bild: Screenshot X

Johann Wadephul, Aussenminister Deutschlands

Der deutsche Aussenminister Johann Wadephul zeigte sich «zutiefst erschüttert» über den tödlichen Brand in Crans-Montana.

Bild: keystone

Emmanuel Macron, Präsident Frankreichs

Tief bestürzt nach den Geschehnissen auf dem Walliser Hochplateau zeigte sich der französische Präsident Emmanuel Macron. Er schrieb auf X:

«Meine Gedanken sind bei den trauernden Familien und den Verletzten. Der Schweiz, ihrem Volk und ihren Behörden spreche ich die uneingeschränkte Solidarität Frankreichs und unsere brüderliche Unterstützung aus» Emmanuel Macron

Bild: Screenshot X

Sergio Mattarella, Staatspräsident Italiens

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella wandte sich in einer Botschaft an Bundespräsident Parmelin:

«In dieser traurigen Situation möchte ich Ihnen, Herr Präsident, die Ausdrücke tiefen Beileids und der mitfühlenden Verbundenheit der Italienischen Republik sowie meine persönliche Anteilnahme übermitteln» Sergio Mattarella

Bild: keystone

Antonio Tajani, Aussenminister Italiens

Der italienische Aussenminister übermittelte der Schweiz und seinem Amtskollegen Ignazio Cassis die Anteilnahme Italiens. Gleichzeitig werde geprüft, ob sich unter den Opfern auch italienische Staatsangehörige befinden.

Bild: keystone

Britisches Aussenministerium

Das britische Aussenministerium zollte den Schweizer Rettungsdiensten Anerkennung für ihren Einsatz.

Andrii Sybiha, Aussenminister der Ukraine

Auch aus Kiew kamen Solidaritätsbekundungen. Der ukrainische Aussenminister erklärte, die Gedanken seines Landes seien bei den Betroffenen, und wünschte den Verletzten eine rasche Genesung. Die Ukraine stehe an der Seite der Schweiz.

Bild: keystone

Shehbaz Sharif, Premierminister Pakistans

Aus dem Ausland kamen ebenfalls Solidaritätsbekundungen. Shehbaz Sharif schrieb auf X, dass Islamabad tief bestürzt sei über das Feuer in der Schweizer Skiort-Bar. Er drückte sein Mitgefühl für die Opfer und ihre Familien aus und erklärte die Solidarität Pakistans mit der Schweiz.

Bild: screenshot x

Schweizer Kantone

Mehrere Kantone sicherten den Walliser Behörden ihre Unterstützung bei der Bewältigung der Katastrophe zu. Der Kanton Waadt entsandte unter anderem ein psychologisches Betreuungsteam ins Wallis sowie Spezialisten zur Unterstützung der Walliser Polizei.

Bistum Sitten

Auch das Bistum Sitten drückte in einem Communiqué seine Bestürzung aus. Für Hunderte von Menschen habe sich die Neujahrsnacht in eine schreckliche Katastrophe verwandelt. «Ihnen gelten unsere Gedanken und Gebete.»

Update folgt...

(mke/sda)