Erste Skulptur von Frau in New York: «Engel vom Central Park» ist 150

Der New Yorker Central Park feiert den 150. Geburtstag seines Engels: Die Bronzeskulptur «Angel of the Waters» (Engel über den Gewässern), das erste öffentliche Werk einer Frau in New York, wurde am 31. Mai 1873 als zentrale Figur im Springbrunnen Bethesda Fountain enthüllt.

Die Statue auf einem Foto vom März. Bild: keystone

Die US-Bildhauerin Emma Stebbins (1815-1882) bekam für die Skulptur einen Auftrag der Stadt New York – den ersten, der nicht an einen Künstler, sondern an eine Künstlerin ging. Die rund drei Meter hohe Figur stellt einen Engel mit Flügeln in langem Kleid dar, der in der linken Hand eine Lilie trägt und mit der rechten Hand segnet. Stebbins arbeitete in Rom an der Skulptur und liess sie unter anderem in München fertigen.

150 Jahre später ist der Ort des Springbrunnens, die so genannte Bethesda Terrace mitten im Central Park an einem See, weltberühmt: Zahlreiche Filme und Fernsehserien wurden dort gedreht und Hunderte Touristen besuchen den «Engel vom Central Park» jeden Tag und fotografieren sich davor. (sda/dpa)