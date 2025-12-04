wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
USA

Kalifornier können Fehlverhalten von ICE-Beamten nun melden

Kalifornier können Fehlverhalten von ICE-Beamten jetzt melden

Bewohner des US-Bundesstaats Kalifornien können mutmassliches Fehlverhalten von Bundesbeamten nun über ein Online-Portal melden.
04.12.2025, 04:2604.12.2025, 04:26

Der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta begründete den Schritt mit wachsender Verunsicherung. «Von nicht gekennzeichneten, militärisch wirkenden Fahrzeugen bis hin zu Festnahmen, die eher an Entführungen erinnern: Die Menschen in Kalifornien sind zu Recht besorgt, dass Bundesbeamte möglicherweise ihre Befugnisse überschreiten», sagte Bonta.

California Gov. Gavin Newsom speaks during an interview with The Associated Press at the COP30 U.N. Climate Summit, Tuesday, Nov. 11, 2025, in Belem, Brazil. (AP Photo/Joshua A. Bickel) Climate COP30
Gavin Newsom ist einer der lautesten Kritiker Donald Trumps in den USA.Bild: keystone

Gouverneur Gavin Newsom erklärte, das Portal biete «eine einfache und sichere Möglichkeit, sich zu äussern, Beobachtungen mitzuteilen und uns dabei zu helfen, Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen». Das Vorgehen der Beamten auf Geheiss von US-Präsident Donald Trump zeuge «von einer offensichtlichen Missachtung rechtsstaatlicher Verfahren», hiess es in einer Mitteilung weiter. Ganze Gemeinden würden in Angst versetzt, Menschen traumatisiert und die öffentliche Sicherheit gefährdet.

Zeugen können Fotos und Videos hochladen

Das Angebot richtet sich an Personen, die möglicherweise rechtswidrige Aktivitäten von Beamten der Einwanderungsbehörde ICE, des Grenzschutzes oder von Nationalgardisten beobachtet haben. Über das Formular können auch Video- und Fotoaufnahmen hochgeladen werden. Zugleich weist die Generalstaatsanwaltschaft darauf hin, dass eine Beschwerde nicht automatisch Massnahmen nach sich zieht.

Kritik am Vorgehen von Bundesbehörden im Zuge von Trumps rigoroser Migrationspolitik gibt es nicht nur in Kalifornien. Videoaufnahmen zeigen etwa ICE-Beamte, die bei Razzien teils vermummt auftreten, Menschen festnehmen und in unmarkierten Fahrzeugen abtransportieren. Oft ist unklar, ob es sich bei den Festgenommenen einfach um Personen ohne gültigen Aufenthaltsstatus handelt – oder um gefährliche Kriminelle, wie die Trump-Regierung es darstellt. Immer wieder wird zudem berichtet, dass bei solchen Einsätzen auch irrtümlich US-Staatsbürger festgenommen wurden. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Waschbär betrinkt sich bei Einbruch in US-Shop und wird ohnmächtig
Das war wohl nicht so geplant: Ein Waschbär soll in den USA in einen Spirituosen-Laden gelangt sein und dort etwas zu viel Alkoholisches aus von ihm zerbrochenen Flaschen zu sich genommen haben. Eine Angestellte des Shops in Ashland im Bundesstaat Virginia an der US-Ostküste fand das Tier am Samstagmorgen (Ortszeit) ohnmächtig und flach auf dem Bauch liegend in der Toilette, wie die Tierschutzorganisation Hanover County Animal Protection & Shelter auf Facebook schreibt.
Zur Story