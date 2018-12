International

Russische Behörden verhaften mutmasslichen US-Spion.



Bei «Spionageakt» in Moskau gefasst – Russland nimmt mutmasslichen Spion aus den USA fest

Die russischen Behörden haben einen mutmasslichen Spion aus den USA festgenommen. Der Mann sei am Freitag bei einem «Spionageakt» in Moskau gefasst worden, teilte der russische Inlandsgeheimdienst FSB am Montag mit.

Gegen den US-Bürger wurde demnach ein Strafverfahren eingeleitet. Der Name des Mannes wurde nur auf Russisch genannt, er könnte übersetzt Paul Whelan lauten. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

Die USA seien von Russland über die Verhaftung informiert worden, teilte ein Sprecher des US-Aussenministeriums mit. Die USA hätten um konsularische Betreuung des Amerikaners ersucht. «Wir gehen davon aus, dass die russischen Behörden dem Ersuchen nachkommen», sagte der Sprecher. Zu Details äusserte auch er sich nicht.

In den angespannten Beziehungen zwischen Russland und dem Westen hatten zuletzt mehrere Spionageskandale für zusätzlichen Wirbel gesorgt, darunter der Giftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal in Grossbritannien und die Verurteilung der Russin Maria Butina wegen Agententätigkeit in den USA. (sda/afp/reu)

