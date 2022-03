Schüsse bei Autoshow in US-Kleinstadt: Ein Toter und 20 Verletzte

Bei einer Autoshow im US-Bundesstaat Arkansas sind mindestens 20 Menschen durch Schüsse verletzt worden, darunter mehrere Kinder . Ein Mensch sei an seinen Verletzungen gestorben, berichteten US-Medien unter Verweis auf die Polizei in der Ortschaft Dumas, wo sich die Bluttat am Samstagabend (Ortszeit) ereignet hatte. Der Sender ABC News zitierte Polizeichef Keith Finch mit den Worten, es habe eine Festnahme gegeben. Details zu den Opfern und genauen Hintergründen der Tat nannte er nicht. Die Autoshow lief unter freiem Himmel. (sda/dpa)

So erleben syrische und afghanische Geflüchtete die Ankunft der Ukrainer in der Schweiz

Eintritt per Hand-Scanner: Zu Besuch in Amazons modernstem Supermarkt der Welt

In der US-Hauptstadt Washington befindet sich der modernste Supermarkt der Welt. Der Erfahrungsbericht eines neuartigen Shopping­erlebnisses ohne Kassen und Schlangestehen.

In der Wirtsstube hinter der ­getäferten Fassade des «Old ­Europe» an der Wisconsin Avenue in der US-Hauptstadt Washington wird im Dirndl serviert – von Hering, Wiener Schnitzel bis zur Curry-Wurst gibt es fast alles, was der nostalgische Heimwehgermane begehrt. Der Kontrast zum modernen Glas- und Metallpalast schräg gegenüber ist massiv. Hier unterhält «Whole Foods» seit Mitte Februar auf 2000 Quadratmetern den modernsten Supermarkt der Welt.