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US-Inflation springt auf 3,3 Prozent

An engaging photograph featuring a shopping cart prominently placed in front of a large American flag, showcasing a shallow depth of field that emphasizes the cart while softly blurring the flag. This ...
Die US-Konsumenten erhalten immer weniger für ihr Geld.Bild: Digital Vision

US-Inflation springt auf 3,3 Prozent

10.04.2026, 15:5610.04.2026, 15:56

Die Inflation in den USA hat sich im März stark beschleunigt und lag bei 3,3 Prozent im Jahresvergleich. Im Februar hatte die Inflationsrate noch bei 2,4 Prozent gelegen.

Getrieben wurde die Preisentwicklung durch den Anstieg der Benzinpreise infolge des Kriegs im Nahen Osten, wie die am Freitag publizierten Daten zeigen. Zwischen Februar und März sprangen die Benzinpreise um 21,2 Prozent in die Höhe. Ein solcher Anstieg war seit 1967 nicht mehr verzeichnet worden, wie das amerikanische Statistikamt BLS betont.

Selbst unter Ausschluss der volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise hat sich die Inflation beschleunigt – auf 2,6 Prozent gegenüber 2,5 Prozent im Vormonat. (sda/awp)

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