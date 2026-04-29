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Donald Trumps Porträt soll bald auch US-Reisepässe «zieren»

Donald Trumps Porträt soll bald auch US-Reisepässe «zieren»

Eine Sonderserie von US-Reisepässen wird demnächst mit einem Abbild von Präsident Donald Trump im Inneren ausgegeben.
29.04.2026, 04:3229.04.2026, 04:32

Damit soll nach Angaben des Aussenministeriums das 250. Jubiläum der USA gefeiert werden. Die limitierte Sonderserie soll – solange verfügbar – Standard in der Hauptstadt Washington sein, wie Medien unter Berufung auf die Behörde berichteten. Online und anderswo solle es das klassische Design geben.

President Donald Trump speaks during a State Dinner with Britain&#039;s King Charles III, Queen Camilla and first lady Melania Trump in the East Room of the White House State Dinner Tuesday, April 28, ...
Verewigt sich, wo er kann: US-Präsident Donald Trump.Bild: keystone

Trump (79) legt in seiner zweiten Amtszeit grossen Wert darauf, seinen Namen oder sein Abbild prominent zu platzieren. So gibt es zum Beispiel die «Trump Gold Card», die für eine Million Dollar ein Visum mit Bleiberecht in den USA bieten soll. Trumps Porträt ist auch auf der Jahreskarte für US-Nationalparks zu sehen. Seine Unterschrift soll – ein Debüt für einen amtierenden Präsidenten – auch auf Dollar-Scheine kommen. Eine renommierte Kulturinstitution in der Hauptstadt, das Kennedy Center, liess er zudem in Trump Kennedy Center umbenennen.

Das Trump-Bild im Pass ist an das offizielle Porträt seiner zweiten Amtszeit angelehnt. Auf Online-Plattformen sorgte der Plan zum Teil für beissende Kritik und Spott. Manche Nutzer kritisierten, nur autokratische Herrscher oder Diktatoren liessen ihr Abbild derart verherrlichen. Der Account des Weissen Hauses beim Online-Dienst X wiederum konterte mit dem Foto einer Sonderkarte des Washingtoner Nahverkehrs aus Anlass der Amtseinführung von Präsident Barack Obama 2009 mit dessen Abbild. (sda/dpa)

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