«KPop Demon Hunters» auf Weg zu erfolgreichstem Netflix-Film

Der amerikanische Animations-Musical-Film «KPop Demon Hunters» gehört laut Netflix schon nach 44 Tagen zu den vier erfolgreichsten Filmen des Streamingdienstes überhaupt.

Zum beliebtesten Animationsfilm in der Geschichte des Streamingdienstes ist er schon vor einiger Zeit geworden.

Die Protagonistinnen aus dem Cartoon. Bild: keystone

Innerhalb der ersten rund sieben Wochen seit der Veröffentlichung registrierte Netflix für den 100-minütigen Film mit absurd erscheinendem Namen weltweit rund 158,8 Millionen Abrufe (views).

Nur noch drei Filme liegen vor ihm: die schwarze Komödie «Don’t Look Up» (2021; 171,4 Millionen Abrufe), der Thriller «Carry-On» (2024; 172,1 Millionen) und die Actionkomödie «Red Notice» (2021; 230,9 Millionen).

«KPop Demon Hunters» startete am 20. Juni. Das Werk schafft, was nur wenigen Titeln im Streaming-Zeitalter gelingt: Wochen nach dem Start ist das Interesse ungebrochen hoch. So sehen die Wochencharts-Zahlen seit dem Start aus:

20.6. bis 22.6.: 9,2 Millionen Abrufe

23.6. bis 29.6.: 24,2 Millionen Abrufe

30.6. bis 06.7.: 22,7 Millionen Abrufe

07.7. bis 13.7.: 24,2 Millionen Abrufe

14.7. bis 20.7.: 25,8 Millionen Abrufe

21.7. bis 27.7.: 26,3 Millionen Abrufe

28.7. bis 03.8.: 26,3 Millionen Abrufe

Der von Sony Pictures Animation produzierte Animations-Fantasyfilm dreht sich um die K-Pop-Girlgroup Huntrix, bestehend aus Rumi, Mira und Zoey. Die drei jungen Frauen führen ein Doppelleben als Dämonenjägerinnen. Plötzlich bekommen sie Konkurrenz von einer Boyband, deren Jungs aber Dämonen sind.

Der Hype beförderte den Film-Soundtrack mit K-Pop-Ohrwürmern weltweit in Hitparaden. Der Song «Golden», der in dem Film als Smash-Hit gehandelt wird, wurde es tatsächlich in der Realität. Er eroberte Platz eins der weltweiten Billboard-Charts, kam in Deutschland bis auf Platz zwei der Single-Charts.

Netflix hat nach eigenen Angaben mehr als 300 Millionen zahlende Mitglieder in über 190 Ländern. Dienstagabends werden Wochencharts veröffentlicht, die die Streaming-Top-10 für Filme und Serien jeweils von Montag bis Sonntag erfassen. In seinen Bestenlisten bezieht sich der Streamingdienst immer nur auf die ersten 91 Online-Tage. Längerfristigere Abrufzahlen gibt Netflix nicht preis. (sda/dpa)