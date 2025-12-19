Nebel
DE | FR
burger
International
USA

Trumps «Krieger-Dividende» wird gar nicht mit Zolleinnahmen finanziert

Trumps «Krieger-Dividende» wird gar nicht mit Zolleinnahmen finanziert

19.12.2025, 17:1119.12.2025, 17:11
President Donald Trump, Defense Secretary Pete Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs Air Force Gen. Dan Caine, right, salute as carry teams move the transfer cases with the remains of Iowa National ...
US-Präsident Trump und Kriegsminister Peter Hegseth.Bild: keystone

US-Präsident Donald Trump hat knapp 1,5 Millionen Militärangehörigen als besonderes Weihnachtsgeschenk Schecks in Höhe von 1'776 Dollar versprochen und erklärt, das Geld stamme aus Einnahmen seiner Zölle.

Doch die «Washington Post» und andere US-Medien berichteten, das Geld für die «Krieger-Dividende» komme tatsächlich aus einem Etat, den der Kongress bewilligt hatte, um etwa Mietzuschüsse für Angehörige der Streitkräfte zu finanzieren. Trump habe gar nicht die Befugnis, die Einnahmen aus Zöllen ohne Genehmigung des Kongresses auszugeben.

Das Portal Defense One berichtete, Verteidigungsminister Pete Hegseth habe das Pentagon angewiesen, 2,6 Milliarden Dollar aus dem Etat als einmalige Zahlung an alle berechtigten Soldaten auszuzahlen. Das Portal berief sich auf Angaben eines hochrangigen Regierungsmitarbeiters.

Die Summe auf den Schecks nimmt Bezug auf das Jahr der Unabhängigkeitserklärung der USA: 1776. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Angriff auf Militärbasis in Kolumbien – Mindestens vier Tote
Bei einem Sprengstoffanschlag auf einen Militärstützpunkt in Kolumbien sind nach Angaben der Armee mindestens vier Soldaten getötet und mehrere verletzt worden. Die regionale Regierung der nordöstlichen Region Cesar gab die Zahl der Verletzten mit 32 an. Für den mit Sprengsätzen verübten Anschlag in der Gemeinde Aguachica sei die linke ELN-Guerilla verantwortlich, schrieb Militärchef Luis Emilio Cardozo auf der Plattform X.
Zur Story