Lebenslange Haft für Schützen von Buffalo wegen rassistischer Tat

Der weisse Schütze hatte sich im November im Bundesstaat New York unter anderem wegen Inlandsterrorismus und wegen Mordes als Hassverbrechen schuldig bekannt. Der Mann hatte Mitte Mai vor und in einem Supermarkt in Buffalo schwer bewaffnet um sich geschossen. Neben zehn Todesopfern gab es mindestens drei Verletzte, 11 der 13 Opfer waren schwarz. (sda/dpa)

Nach der rassistisch motivierten Tötung von zehn Menschen in der US-Stadt Buffalo ist der Täter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das verkündete Richterin Susan Eagan am Mittwoch nach emotionalen Wortmeldungen der Hinterbliebenen, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

Warum das System in «Harry Potter» korrupt ist – in 5 Punkten

Brutale Attacke am Zürcher HB – das Wichtigste in 6 Punkten

Wohl Zehntausende betroffen: Zahlreiche Streiks legen deutsche Flughäfen lahm

Zehntausende Flugpassagiere müssen sich am Freitag in Deutschland auf Ausfälle und Verspätungen gefasst machen. Die deutsche Gewerkschaft Verdi kündigte in der Nacht zu Mittwoch an, dann die Airports in München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen ganztägig lahmlegen zu wollen – und weitet damit den Tarifstreit im Öffentlichen Dienst auf Flughäfen aus. Die Beschäftigten der Betreibergesellschaften werden häufig nach den Tarifverträgen der Kommunen bezahlt.