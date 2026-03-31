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Goldener WC-Thron: Trump wird in Washington schon wieder veräppelt

Goldener WC-Thron: Trump wird in Washington schon wieder veräppelt

In der US-Hauptstadt Washington D.C. ist erneut eine Kunst-Installation aufgetaucht, die Präsident Donald Trump und seinen Regierungsstil kritisiert: ein goldener Thron samt Toilette.
31.03.2026, 05:1831.03.2026, 05:18

Der Thron in Marmoroptik wurde direkt auf der langen Promenade zwischen Kapitol und Lincoln Memorial installiert. Statt eines herkömmlichen Sitzes ist eine goldene Toilette auf dem Podest angebracht.

epaselect epa12860882 A new public artwork is on display close to the Lincoln Memorial in Washington, DC, USA, 30 March 2026. The art installation depicts a faux gold plated toilet to criticize renova ...
Der Trump-Thron im Regierungsviertel in Washington.Bild: keystone

Der Thron passt zu den Protesten vom Wochenende: Unter dem Motto «No Kings» («Keine Könige») protestierten am Samstag mehrere Millionen Menschen in allen 50 Bundesstaaten statt. Ihr Protest richtete sich gegen die Regierung von US-Präsident Donald Trump, den Krieg im Iran und die Abschiebe-Razzien.

«No Kings»: Millionen US-Amerikaner protestieren gegen Donald Trump

Auf einer Plakette an der neuen Installation steht:

«In einer Zeit beispielloser Spaltung, eskalierender Konflikte und wirtschaftlicher Turbulenzen konzentrierte sich Präsident Trump auf das, was wirklich zählte: die Neugestaltung des Lincoln-Badezimmers im Weissen Haus.»

Trump sei eben ein Mann, der sich ums Geschäft kümmere.

Wie mehrere Medien berichten, steckt erneut die Gruppe «Secret Handshake» hinter der Aktion. Sie hatte bereits Mitte März mit einer Statue für Aufsehen gesorgt, die Trump und den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in der berühmten Titanic-Pose darstellte.

A statue depicting President Donald Trump and Jeffrey Epstein stands on the National Mall near the U.S. Capitol, Wednesday, March 11, 2026, in Washington. (AP Photo/Jose Luis Magana)
Auch die Trump-Epstein-Statue sorgte für Aufsehen.Bild: keystone

(sda/dpa/con)

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