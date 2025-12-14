Amoklauf an Elite-Uni in USA – 2 Tote und mindestens 8 Verletzte

Ein Schütze hat an einer Universität in der Stadt Providence im US-Bundesstaat Rhode Island zwei Menschen getötet und mindestens acht weitere angeschossen.

Die Verletzten befänden sich in kritischem Zustand, sagte Bürgermeister Brett Smiley auf einer Pressekonferenz. Der Täter sei noch auf der Flucht.

Einsatzkräfte am Tatort an der Universität in der Stadt Providence. Bild: keystone

Die Brown University hatte am Samstagnachmittag (Ortszeit) mitgeteilt, dass es infolge von Schüssen mehrere Opfer gebe. Die Universität gehört zur sogenannten «Ivy League», den Elite-Universitäten im Nordosten der USA.

Der Schütze schoss nach Angaben der Polizei in einem Gebäude um sich, in dem Ingenieurwesen und Physik unterrichtet werden. Dort gebe es Unterrichtsräume und Labors. Der schwarz gekleidete Täter habe das Gebäude inzwischen verlassen und sei zu Fuss geflüchtet.

Die Hintergründe der Schüsse an der Universität blieben zunächst noch unklar. Zunächst hatte es am Samstag (Ortszeit) Berichte gegeben, dass der Schütze gefasst worden sei. Auch US-Präsident Donald Trump hatte dies auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, das stellte sich aber als falsch heraus.

Die südlich von Boston gelegene Stadt Providence hat rund 200'000 Einwohner und ist die Hauptstadt des US-Bundesstaats Rhode Island. (sda/dpa)