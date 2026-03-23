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Flugzeug rammt Fahrzeug auf New Yorker Flughafen: Pilot und Co-Pilot tot

Flugzeug rammt Fahrzeug auf New Yorker Flughafen: Pilot und Co-Pilot tot

Auf dem Flughafen LaGuardia in New York ist laut US-Medienberichten ein Flugzeug mit einem Fahrzeug zusammengestossen.
23.03.2026, 07:0823.03.2026, 08:31

Der Vorfall habe sich am späten Sonntagabend (Ortszeit) auf dem Rollfeld ereignet, berichtete der Sender NBC News unter Berufung auf die New Yorker Polizei und die Feuerwehr. Laut NBC wurden mindestens vier Personen verletzt.

Der Pilot und der Co-Pilot seien ums Leben gekommen, berichtet NBC unter Berufung auf zwei Quellen. Zwei Bordangestellte seien mit Knochenbrüchen, aber in stabilem Zustand im Spital.

Es sollen sich 80 Menschen an Bord der Air-Canada-Maschine befunden haben. Bilder und Video in den sozialen Medien zeigten, wie der vordere Teil des Flugzeug komplett zerstört wurde.

plane new york accident
Der vordere Teil des Flugzeugs.Bild: x

Weshalb es zum Unfall kam, ist noch nicht klar. Laut den NBC-Quellen handelte es sich beim gerammten Fahrzeug, um ein Feuerwehrfahrzeug. Das Flugzeug soll kurz zuvor gelandet sein und noch mit etwa 30 Meilen pro Stunde auf dem Flughafen unterwegs gewesen sein.

Der Flugbetrieb auf dem Flughafen sei unterbrochen worden, meldete der Sender CNN. Der Flughafen wird vor allem für Verbindungen innerhalb der USA genutzt.

+++ Update folgt +++

(sda/dpa/con)

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