USA, Japan und Südkorea werfen China aggressives Verhalten vor

Die USA, Japan und Südkorea werfen China «gefährliches und aggressives Verhalten» im Südchinesischen Meer vor. «Wir teilen die Besorgnis über Handlungen, die mit der auf Regeln basierenden internationalen Ordnung unvereinbar sind und den regionalen Frieden und Wohlstand untergraben», hiess es am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung nach einem Gipfel in Camp David nahe der US-Hauptstadt Washington.

WHO warnt vor Krise der medizinischen Versorgung in Afghanistan

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor einer schweren Krise des Gesundheitssektors in Afghanistan gewarnt. Acht Millionen Menschen in dem krisengeschüttelten Land würden den Zugang zu notwendiger und potenziell lebensrettender medizinischer Versorgung verlieren, sollte die Unterfinanzierung des afghanischen Gesundheitssektors weiter gehen, teilte die Organisation am Freitag mit.