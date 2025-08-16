wolkig, aber kaum Regen28°
DE | FR
burger
Schweiz
Armee

Schweizer Armee: Rekrut nach Übung im künstlichen Koma

ARCHIVBILD - ZUM THEMA ARMEEBOTSCHAFT 2019 AN DER SOMMERSESSION DER EIDGENOESSISCHEN RAETE AM DONNERSTAG, 6. JUNI 2019, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - Grenadier recruits car ...
Am Mittwoch kam es zu einem ernsthaften medizinischen Notfall in der Grenadier-RS (Symbolbild).Bild: KEYSTONE

Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma

Nach einer Übung mussten vier Männer der Grenadier-RS ins Spital gebracht werden. Sie waren bei einer Übung in der Sommerhitze dehydriert.
16.08.2025, 13:2916.08.2025, 13:29
Mehr «Schweiz»

Die Grenadier-Rekrutenschule gilt als eine der härtesten Ausbildungen in der Schweizer Armee. Bei einer Übung in der Kaserne in Isone im Kanton Tessin, wo die Grenadiere stationiert sind, mussten am Mittwoch vier Rekruten ins Spital gebracht werden. Darüber berichtet der Blick.

«Am Dienstag gab es in der Kaserne einen achtstündigen Test der Rekruten – trotz Hitze», erklärt eine Verwandte von einem der vier Rekruten. Durch die extreme Hitze seien sie während dieser Übung dehydriert. «Einer musste mit einem Rega-Heli ins Spital gebracht werden und lag zeitweise im künstlichen Koma», so die Angehörige weiter. «Das ist ein Skandal. Total unverantwortlich.»

Armeesprecher Stefan Hofer bestätigt den Vorfall gegenüber «Blick». Konkret hätten die Rekruten einen sogenannten Sternlauf absolviert. Dabei handelt es sich um eine Art Postenlauf. Dieser ist Teil der mehrstufigen Selektion und wurde am vergangenen Mittwoch von 129 Rekruten absolviert. Wer eine solche Selektion nicht besteht, scheidet aus und wird nicht Grenadier.

Armeesprecher Hofer bestätigt, dass ein Rekrut «kurzzeitig» ins künstliche Koma versetzt werden musste. Seit Donnerstag befinde sich der Betroffene nicht mehr auf der Intensivstation. In Zukunft wolle man körperlich anstrengende Aktivitäten während der Ausbildung «noch konsequenter auf die Morgen- und Abendstunden verlegen». (her)

Mehr zur Schweizer Armee

Bundesrat ist für Freiwilligendienst von ehemaligen Armeeangehörigen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
7
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
3
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
4
Selenskyj reist am Montag in die USA +++ Auch Merz hat mit Trump telefoniert
5
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
Meistkommentiert
1
Kingsley Coman wechselt zu Ronaldo-Klub +++ Winterthur holt Luxemburger als Lüthi-Ersatz
2
Bundesrat wirbt für Abschaffung des Eigenmietwerts: Das Wichtigste in 4 Punkten
3
«Damit gefährdet Rösti Versorgungssicherheit»: Scharfe Kritik an Bundesrat nach AKW-Wende
4
Netanjahu träumt von «Gross-Israel»
5
Funktioniert Wodka-Wassermelone wirklich? Wir wagen den Versuch
Meistgeteilt
1
Schweiz lehnt Westjordanland-Siedlungen ab ++ Trump will Journalisten in Gaza
2
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
3
Chiesa schiesst Liverpool zum Last-Minute-Auftaktsieg +++ Leverkusen glückt Neustart
4
Dieser gigantische Holz-Muni wird garantiert DAS Fotosujet des ESAF
5
Mann vergiftet sich mit Natriumbromid – weil ChatGPT ihm das als Salzersatz anpries
Wanderin im Saanenland BE tödlich verunglückt
Eine 73-jährige Wanderin ist am Donnerstagmorgen in der Region von Lauenen BE abgestürzt. Die Rettungskräfte konnten die Frau nur noch tot bergen.
Zur Story