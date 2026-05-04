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Rat der Weisen

«Ist es beim 4. Date zu früh über Gefühle zu sprechen?»

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Bild: Shutterstock
Rat der Weisen

«Ist es beim 4. Date zu früh über Gefühle zu sprechen?»

04.05.2026, 10:0104.05.2026, 10:01

Frage von Sjmon:

Hallo zusammen!

Nach einer schmerzhaften Trennung mit sehr verwerflichem Verhalten meiner Ex mir gegenüber habe ich mich nach über drei Jahren mal wieder verliebt. Wir hatten bisher mehrere Dates und der Vibe stimmt.

Ich weiss, sie mag mich auch, ich bin mir aber nicht sicher, wie sehr / auf welche Art. Man muss dazu sagen, dass ich ein sehr unsicherer Mensch bin, was das Thema angeht, unfähig, Zeichen zu interpretieren (sie wiederum ist nach eigener Aussage unfähig, welche zu senden).

Ich würde gerne demnächst rausfinden, wohin es mit uns beiden geht (also welche Art von Gefühlen sie fühlt). Als das Gespräch kürzlich spontan in eine gewisse Richtung ging, kam von ihr ein «Eins nach dem andern. Freuen wir uns erst mal auf das nächste Date.»

Ist das vierte Date zu früh dafür oder letz fetz? Wenn letzteres, was soll ich sagen, damit ich nicht direkt zu drüber rüberkomme, sie abschrecke, verliere und auf ewig single bleibe (ja, ja… ich weiss…)?

Ich werde diese Unsicherheit aufgrund meiner Interpretationsunfähigkeit einfach nicht los.

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James R
04.05.2026 10:29registriert Februar 2014
Ganz klar zu früh bei der Konstellation, die du beschreibst. Verbringt eine schöne Zeit miteinander. Diese Zeit kannst du vielleicht intensivieren, indem du ein gemeinsames Wochenende vorschlägst, für sie kochst oder etwas romantisches planst. Ein Liebes-Geständnis solltest du dir aufsparen.
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