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Sachen, die früher stinknormal waren, heute aber ... uiuiui
Unbeaufsichtigte Bälger, keine Sicherheitsgurte weit und breit, überall wurde geschlotet – und niemand zuckte mit der Wimper. Heute undenkbar.
Wie alt bist du? Alt genug, um dich zu erinnern an eine Zeit … vor Velohelmen? Und deine Eltern erst! Frag sie mal – die kannten noch das Rauchen … im Flugzeug.
Solches Verhalten war früher ganz normal – heute aber undenkbar. Genauso wie …
- Rauchen im Zug
- Rauchen im Büro
- Rauchen im ÖV
- Rauchen im Kino
- Rauchen während eines TV-Interviews
- Rauchen während des ausserordentlichen Bundesparteitags der SPD
Wie sich gesellschaftliche Normen doch verändern!
Fällt dir weiteres heute unvorstellbares Verhalten ein, das früher ganz normal und breit akzeptiert war? Uns ist – in keiner bestimmten Reihenfolge und ohne Kommentar oder Wertung – eine ganze Menge in den Sinn gekommen:
- Zigipäckli ohne Gruselfotos
- Zigiwerbung in der Formel 1
- Einem 4-Jährigen erlauben, die Schaumkrone des Biers zu essen
- Im Fernsehheft planen, was man diese Woche so schauen wird
- Melkfett beim Sünnelen auftragen, um schneller braun zu werden.
- Skifahren ohne Schneekanone
- Skifahren ohne Helm
- Velofahren ohne Helm
- Inlineskaten ohne Helm
- Eishockey ohne Helm
- Töfffahren ohne Helm
- Eigentlich alles ohne Helm
Sex ohne Helm
- Häuser aus Asbest bauen
- Mit einem Sturmey-Archer-Dreigang-Nabenschaltungs-Velo den Berg hinaufstrampeln
- Autofahren ohne Sitzgurte
- Ungefähr 8 Kids im Fond eines Kombis mitfahren lassen
- Überhaupt: Kinder im Auto ohne Kindersitze
- Kindersitze? Du machst Witze! Die Goofen durften auf den Sitzlehnen der Vordersitze klettern, damit sie ein freies Schussfeld durch die Windschutzscheibe hatten.
- Kinder im Auto warten lassen
- Allgemein Kinder unbeaufsichtigt lassen
- TV-Testbild
- Sexheftli am Kiosk kaufen
- Kokain in Coca-Cola
- Codein für Kleinkinder
- «Sie, FROLLEIN!»
- Homosexualität gesetzlich verbieten
- Schweizerinnen das Stimmrecht verweigern
- Schwangerschaft als Entlassungsgrund
- Lehrer, die ihre Schüler ohrfeigen
- Den Schulschwarm per Festnetz anrufen und den Vater fragen, ob er oder sie ans Telefon kommen kann
- Mit der Schwester streiten, weil sie zu lange am Telefon hängt und du tamminomol auch telefonieren musst
- Schildkrötensuppe und Haifisch-Steak
- Käfighaltung von Raubtieren im Zoo
- Mit einem durchschnittlichen Einkommen eine ganze Familie ernähren
- Nur einmal pro Woche Baden oder Duschen
- Autostop
- Hundegaggi nicht aufnehmen
- Sich mit jemandem irgendwo verabreden und dann bei Verspätung einfach warten, bis er oder sie auftaucht
- Einen Computer mit der ganzen Familie teilen
- Online ein Rezept nachschauen, das wirklich einfach ein Rezept ist und nicht 10 Absätze Suchmaschinenoptimierungstext gespickt mit 15 Werbungen
- Auf der Suche nach besseren wirtschaftlichen Verhältnissen in ein anderes Land auswandern
Dank für den Input geht an: Markus Fischer, Michael Shepherd, Michelle Claus, Patrick Toggweiler, Peter Blunschi, Reto Fehr.
Ach, die Liste liesse sich noch weiterführen – und zwar von euch, liebe Userschaft: