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Sachen, die früher stinknormal waren, heute aber ... uiuiui

Unbeaufsichtigte Bälger, keine Sicherheitsgurte weit und breit, überall wurde geschlotet – und niemand zuckte mit der Wimper. Heute undenkbar.

Oliver Baroni Folge mir

Mehr «Leben»

Wie alt bist du? Alt genug, um dich zu erinnern an eine Zeit … vor Velohelmen? Und deine Eltern erst! Frag sie mal – die kannten noch das Rauchen … im Flugzeug.

Solches Verhalten war früher ganz normal – heute aber undenkbar. Genauso wie …

Rauchen im Zug

Rauchen im Büro

Rauchen im ÖV

Rauchen im Kino

Rauchen während eines TV-Interviews

Rauchen während des ausserordentlichen Bundesparteitags der SPD

Gell, Helmut Schmidt? Bild: imago

Wie sich gesellschaftliche Normen doch verändern!

Fällt dir weiteres heute unvorstellbares Verhalten ein, das früher ganz normal und breit akzeptiert war? Uns ist – in keiner bestimmten Reihenfolge und ohne Kommentar oder Wertung – eine ganze Menge in den Sinn gekommen:

Zigipäckli ohne Gruselfotos

Zigiwerbung in der Formel 1

Einem 4-Jährigen erlauben, die Schaumkrone des Biers zu essen

Im Fernsehheft planen, was man diese Woche so schauen wird

Melkfett beim Sünnelen auftragen, um schneller braun zu werden.

Skifahren ohne Schneekanone

Skifahren ohne Helm

Heute: der typische 10-Jährige auf dem Weg zum Skilift Bild: shutterstock

Velofahren ohne Helm

Inlineskaten ohne Helm

Eishockey ohne Helm

Töfffahren ohne Helm

Eigentlich alles ohne Helm

Sex ohne Helm

Häuser aus Asbest bauen

Mit einem Sturmey-Archer-Dreigang-Nabenschaltungs-Velo den Berg hinaufstrampeln

Autofahren ohne Sitzgurte

Ungefähr 8 Kids im Fond eines Kombis mitfahren lassen

Überhaupt: Kinder im Auto ohne Kindersitze

Kindersitze? Du machst Witze! Die Goofen durften auf den Sitzlehnen der Vordersitze klettern, damit sie ein freies Schussfeld durch die Windschutzscheibe hatten.

Kinder im Auto warten lassen

Allgemein Kinder unbeaufsichtigt lassen

TV-Testbild

Sexheftli am Kiosk kaufen

Kokain in Coca-Cola

Codein für Kleinkinder

«Sie, FROLLEIN!»

Homosexualität gesetzlich verbieten

Schweizerinnen das Stimmrecht verweigern

Gar nicht so lange her: Erst 1971 wurde das Frauenstimmrecht auf Bundesebene eingeführt. Bild: keystone

Schwangerschaft als Entlassungsgrund

Lehrer, die ihre Schüler ohrfeigen

Den Schulschwarm per Festnetz anrufen und den Vater fragen, ob er oder sie ans Telefon kommen kann

Mit der Schwester streiten, weil sie zu lange am Telefon hängt und du tamminomol auch telefonieren musst

Schildkrötensuppe und Haifisch-Steak

Käfighaltung von Raubtieren im Zoo

Mit einem durchschnittlichen Einkommen eine ganze Familie ernähren

Nur einmal pro Woche Baden oder Duschen

Autostop

Ja, und dann noch eine gehörige Portion schlüpfrige Männerfantasie obendrauf. Na bravo. Bild: imago

Hundegaggi nicht aufnehmen

Sich mit jemandem irgendwo verabreden und dann bei Verspätung einfach warten, bis er oder sie auftaucht

Einen Computer mit der ganzen Familie teilen

Online ein Rezept nachschauen, das wirklich einfach ein Rezept ist und nicht 10 Absätze Suchmaschinenoptimierungstext gespickt mit 15 Werbungen

Auf der Suche nach besseren wirtschaftlichen Verhältnissen in ein anderes Land auswandern

Dank für den Input geht an: Markus Fischer, Michael Shepherd, Michelle Claus, Patrick Toggweiler, Peter Blunschi, Reto Fehr.

Ach, die Liste liesse sich noch weiterführen – und zwar von euch, liebe Userschaft:

Fällt dir weiteres, heute unvorstellbares Verhalten ein, das früher ganz normal und breit akzeptiert war?

Sagt es uns in den Kommentaren!

