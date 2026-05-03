freundlich10°
DE | FR
burger
Leben
User Unser

Sachen, die früher stinknormal waren, heute aber ... uiuiui

User Unser

Sachen, die früher stinknormal waren, heute aber ... uiuiui

Unbeaufsichtigte Bälger, keine Sicherheitsgurte weit und breit, überall wurde geschlotet – und niemand zuckte mit der Wimper. Heute undenkbar.
03.05.2026, 05:5203.05.2026, 05:52
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Wie alt bist du? Alt genug, um dich zu erinnern an eine Zeit … vor Velohelmen? Und deine Eltern erst! Frag sie mal – die kannten noch das Rauchen … im Flugzeug.

Solches Verhalten war früher ganz normal – heute aber undenkbar. Genauso wie …

  • Rauchen im Zug
  • Rauchen im Büro
  • Rauchen im ÖV
  • Rauchen im Kino
  • Rauchen während eines TV-Interviews
  • Rauchen während des ausserordentlichen Bundesparteitags der SPD
Alt-Kanzler Helmut SCHMIDT (SPD) ist auf dem Parteitag das Rauchen erlaubt, Ausserordentlicher Bundesparteitag der SPD in Hannover am 09.12.2012,
Gell, Helmut Schmidt?Bild: imago

Wie sich gesellschaftliche Normen doch verändern!

History Porn
Damals, als in den Zügen der SBB gequalmt wurde, was das Zeug hielt

Fällt dir weiteres heute unvorstellbares Verhalten ein, das früher ganz normal und breit akzeptiert war? Uns ist – in keiner bestimmten Reihenfolge und ohne Kommentar oder Wertung – eine ganze Menge in den Sinn gekommen:

  • Zigipäckli ohne Gruselfotos
  • Zigiwerbung in der Formel 1
  • Einem 4-Jährigen erlauben, die Schaumkrone des Biers zu essen
  • Im Fernsehheft planen, was man diese Woche so schauen wird
  • Melkfett beim Sünnelen auftragen, um schneller braun zu werden.
  • Skifahren ohne Schneekanone
  • Skifahren ohne Helm
swat team special weapons and tactics kampfmontur militär spezialeinheit brille helm rüstung
Heute: der typische 10-Jährige auf dem Weg zum SkiliftBild: shutterstock
  • Velofahren ohne Helm
  • Inlineskaten ohne Helm
  • Eishockey ohne Helm
  • Töfffahren ohne Helm
  • Eigentlich alles ohne Helm
  • Sex ohne Helm
  • Häuser aus Asbest bauen
  • Mit einem Sturmey-Archer-Dreigang-Nabenschaltungs-Velo den Berg hinaufstrampeln
  • Autofahren ohne Sitzgurte
  • Ungefähr 8 Kids im Fond eines Kombis mitfahren lassen
VW werbung anno dazumal retro auto https://www.pinterest.ch/pin/404620347741857315/
Los, Kids! Zusammenrutschen! Bild: pinterest
  • Überhaupt: Kinder im Auto ohne Kindersitze
  • Kindersitze? Du machst Witze! Die Goofen durften auf den Sitzlehnen der Vordersitze klettern, damit sie ein freies Schussfeld durch die Windschutzscheibe hatten.
  • Kinder im Auto warten lassen
  • Allgemein Kinder unbeaufsichtigt lassen
  • TV-Testbild
  • Sexheftli am Kiosk kaufen
  • Kokain in Coca-Cola
  • Codein für Kleinkinder
  • «Sie, FROLLEIN!»
  • Homosexualität gesetzlich verbieten
  • Schweizerinnen das Stimmrecht verweigern
Plakat fuer eine vom Schweizerischen Verband fuer Frauenstimmrecht im Juni 1950 organisierte Matinée in Zuerich. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str)
Gar nicht so lange her: Erst 1971 wurde das Frauenstimmrecht auf Bundesebene eingeführt.Bild: keystone
  • Schwangerschaft als Entlassungsgrund
  • Lehrer, die ihre Schüler ohrfeigen
  • Den Schulschwarm per Festnetz anrufen und den Vater fragen, ob er oder sie ans Telefon kommen kann
  • Mit der Schwester streiten, weil sie zu lange am Telefon hängt und du tamminomol auch telefonieren musst
  • Schildkrötensuppe und Haifisch-Steak
  • Käfighaltung von Raubtieren im Zoo
  • Mit einem durchschnittlichen Einkommen eine ganze Familie ernähren
  • Nur einmal pro Woche Baden oder Duschen
  • Autostop
B-Movie Hitchhiker Exploitation Movies
Ja, und dann noch eine gehörige Portion schlüpfrige Männerfantasie obendrauf. Na bravo.Bild: imago
  • Hundegaggi nicht aufnehmen
  • Sich mit jemandem irgendwo verabreden und dann bei Verspätung einfach warten, bis er oder sie auftaucht
  • Einen Computer mit der ganzen Familie teilen
  • Online ein Rezept nachschauen, das wirklich einfach ein Rezept ist und nicht 10 Absätze Suchmaschinenoptimierungstext gespickt mit 15 Werbungen
  • Auf der Suche nach besseren wirtschaftlichen Verhältnissen in ein anderes Land auswandern

Dank für den Input geht an: Markus Fischer, Michael Shepherd, Michelle Claus, Patrick Toggweiler, Peter Blunschi, Reto Fehr.

Ach, die Liste liesse sich noch weiterführen – und zwar von euch, liebe Userschaft:

Fällt dir weiteres, heute unvorstellbares Verhalten ein, das früher ganz normal und breit akzeptiert war?

Sagt es uns in den Kommentaren!

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Als Rauchen noch als vornehm galt
1 / 31
Als Rauchen noch als vornehm galt
John Lennon 1969 in Toronto, Kanada. Es weht damals noch ein anderer Wind um rauchende Promis. Niemand stört sich gross daran, dass die Stars paffen – für die Nachteile des Tabakkonsums gibt es nicht so ein Bewusstsein wie heute.
quelle: zuma dukas dukas / ?? 2005 by jeff goode/toronto star
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wie wir heute in die Ferien fahren und wie es früher war
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Britney Spears nach Rauschfahrt unter Alkohol und Drogen angeklagt
Nach einer vorübergehenden Festnahme wegen einer Autofahrt unter Einfluss von Alkohol und Drogen vor knapp zwei Monaten ist gegen US-Popstar Britney Spears Anklage erhoben worden. Das gab die Staatsanwaltschaft im Bezirk Ventura County am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Am Montag soll die Anklage vor Gericht formell verlesen werden. Einzelheiten über Menge oder Art der Rauschmittel wurden nicht bekannt.
Zur Story