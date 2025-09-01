anhaltender Regen16°
DE | FR
burger
International
USA

New Yorks Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani nach Autounfall im Spital

New Yorks Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani nach Autounfall im Spital

New Yorks Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani, der zeitweise ein enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump war, ist nach Angaben eines Sprechers bei einem Autounfall verletzt worden.
01.09.2025, 04:3501.09.2025, 04:38
Mehr «International»

Der 81-Jährige kam in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher auf der Plattform X mitteilte. Es handle sich nicht um einen gezielten Angriff. Giuliani erlitt demnach bei einem Auffahrunfall auf einem Highway im US-Bundesstaat New Hampshire einen Brustwirbelbruch, Schnittwunden, Verletzungen an Arm und Unterschenkel sowie Prellungen. Er sei guter Dinge und erhole sich gut.

FILE - Rudy Giuliani speaks to the media outside Manhattan federal court in New York, Jan. 3, 2025. (AP Photo/Ted Shaffrey, file) Rudy Giuliani-Car Accident
Rudy Giuliani musste nach einem Verkehrsunfall ins Spital.Bild: keystone

Giuliani war von 1994 bis Ende 2001 Bürgermeister von New York, also auch während der Anschläge vom 11. September 2001. Nach Trumps Wahlniederlage 2020 hielt Giuliani fest zu dem Republikaner und kämpfte vehement gegen den angeblichen Wahlbetrug, für den es keine Beweise gab.

Den Hergang des Unfalls vom Samstagabend (Ortszeit) schilderte der Sprecher wie folgt: Eine Frau am Strassenrand, die Opfer häuslicher Gewalt geworden war, signalisierte Giuliani zu stoppen. Der Ex-Bürgermeister half ihr und alarmierte den Notruf. Nach diesem Zwischenfall sei das Auto mit Giuliani auf der Fahrbahn mit hoher Geschwindigkeit von hinten gerammt worden. Die Schilderung liess sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Kaltpresse
01.09.2025 06:26registriert März 2025
Im Gefängnis wäre es wesentlich sicherer für Giuliani.
383
Melden
Zum Kommentar
avatar
Privilecheese
01.09.2025 06:55registriert Januar 2020
Es war wohl eher eine Professionelle am Wegesrand aber die Geschichte mit häuslicher Gewalt klingt natürlich besser.
312
Melden
Zum Kommentar
9
Meistgelesen
1
ESAF in Mollis: Die finale Rangliste und alle Resultate
2
Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig
3
Wie das SRF aus Mollis berichtet, verdient nur eine Wertung 👑
4
Hier klicken für gute Laune – und 27 lustige Tierbilder
5
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
Meistkommentiert
1
Breel Embolo wechselt zu Rennes +++ Akanji hat neuen Klub gefunden
2
Donald Trump will 15 Dollar, «damit er in den Himmel kommt»
3
«Nur noch krank!» – am ESAF kosten zwei Nächte im Wohnwagen 2500 Franken
4
Bundesrat will Trump Verzicht auf Digitalsteuer anbieten – scharfe Kritik
5
Unglücklich nach dem Umstieg aufs E-Auto? Was frühere Verbrenner-Fahrer wirklich denken
Meistgeteilt
1
Bericht: USA erwägen Umsiedlung im Gazastreifen ++ Thunberg bricht erneut nach Gaza auf
2
Nato-Ukraine-Rat tagt in Brüssel +++ Indien fordert Kriegsende
3
BAG-Direktorin nennt grössten Fehler der Pandemie
4
Norwegen pumpt Millionen Tonnen CO₂ in den Meeresboden – die Schweiz will profitieren
5
Das Ende einer Ära – im Zürcher Hardturm gehen nach 78 Jahren die Lichter aus
Wanderer in Österreich von Kühen attackiert – Mann stirbt
Ein älteres Ehepaar aus Wien mit Hund ist am Sonntagnachmittag beim Wandern im österreichischen Ramsau am Dachstein von einer Kuhherde attackiert und schwer verletzt worden. Der Mann (85) starb wenig später im Spital.
Zur Story